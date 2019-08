HØRTE SKRIK: En mann som bor i nabobygården forteller at han hørte en kvinnestemme som skrek panikkartet onsdag formiddag. Foto: Pontus Orre/ / PONTUS ORRE

Direktør siktet for drap på norsk kvinne: – Hørte panikkskrik

STOCKHOLM (VG) Flere av naboene forteller at de hørte et langt kvinneskrik før den norske kvinnen ble funnet død i en leilighet på Södermalm.

Onsdag ettermiddag denne uken ble politiets nødnummer oppringt av naboer som hørte skrik fra leiligheten i denne bakgården sentralt i den svenske hovedstaden.

– Det er vanskelig å si hvor lenge det var. Jeg sa femten sekunder da jeg snakket med politiet i går, men jeg satt med hodetelefoner på først, så jeg er ikke sikker på om jeg hørte alt, sier en nabo som ønsker å være anonym til VG.

Mannen var hjemme og studerte og sier han også la merke til politibilen som dukket opp langt senere.

– Det tok så langt tid at når jeg senere så politibilene utenfor vinduet så koblet jeg ikke først at det var samme hendelse, sier han til VG.

BLE PÅGREPET: En svensk direktør er siktet for drap etter at en norsk kvinnen i 40-årene ble funnet i død på Södermalm onsdag. Foto: Karin Wesslén/TT NYHETSBYRÅN/privat

Ida (28) jobbet hjemmefra da hun like før klokken 13 hørte det hun beskriver som et panikkartet skrik.

– Jeg har aldri hørt så fæle skrik før. Det hørtes virkelig ut som dødsangst, forklarer Ida, som mener at skriket kom fra bygget overfor hennes leilighet.

Da hun gikk ut på balkongen så hun en gjenstand som hun instinktivt trodde var en kniv som fløy ut fra leilighet med stor kraft før den landet i bakgården.

Ifølge Ida kom flere av naboene ut på balkongene sine og selv ringte hun politiets nødnummer.

– Klokken 13.44 ringte politiet meg opp igjen og spurte «Er alt stille der nå eller?» Jeg fortalte at det hadde vært stille siden jeg ringte 112. Jeg fortalte igjen hva jeg hadde sett og hørt og de takket for informasjonen, forklarer 28-åringen.

ETTERLYSNING: Med denne lappen som henger i nabooppgangen på Södermalm ber politiet vitner om å melde seg. Foto: Pontus Orre

Da hennes far var på vei hjem til henne klokken 14.50 observerte han en ambulanse med blålys, men ingen politibil.

– Klokken 15.05 ringte politiet meg igjen og ville at jeg skulle fortelle om gjenstanden jeg hadde sett flyge ut i bakgården. Bare noen minutter senere så jeg syv politifolk som kom inn i bakgården for å lete etter gjenstanden.

Senere så Ida på politiets hjemmesider at de etterforsker et drap.

– I tillegg til at jeg ble sjokkert over selve hendelsen så reagerte jeg selvsagt ekstra sterkt på at politiet ikke kom til plassen før mer enn to timer etter at jeg ringte 112. Tenk om kvinnen kunne vært reddet, påpeker 28-åringen.

Stockholmspolitiet har anmeldt seg selv for mulig tjenestefeil etter hendelsen og saken etterforskes nå av det svenske svaret på Spesialenheten for politisaker.

ÅSTED: Ved døren den til den aktuelle oppgangen var det lagt ned blomster onsdag ettermiddag. Foto: Pontus Orre

Kjente avdøde: – Et sjokk

VG har møtt en kvinne som kjente den avdøde kvinnen, på tinghuset i Stockholm hvor den drapssiktede mannen ble fremstilt for varetektsfengsling fredag.

– Det er helt sinnssykt. Et sjokk!

– Jeg satt på jobben da jeg fikk nyheten. Vi trodde ikke på det og sa: «Dette er en dårlig spøk». Vi kunne ikke i vår villeste fantasi tro at noe sånt kunne skje.

Hun beskriver den norske kvinnen som en sprudlende og energisk person.

– Hun ville alltid at alle skulle ha det bra, hun har heiet på alle og vært støttende. Det har alltid vært mye glede rundt henne.

Kvinnen legger til at hun var opptatt av å være til stede på tinghuset fredag.

– Akkurat nå er jeg bare sint. Sint for at noe sånt har skjedd.

Mannen i 50-årene ble varetektsfengslet i to uker.

Publisert: 23.08.19 kl. 17:13

