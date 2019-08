ÉN PASSASJER: Et Delta-fly fra Aspen til Salt Lake City forrige uke hadde én passasjer. Foto: MATT CAMPBELL / EPA / NTB scanpix

Går viralt etter tur med «privatfly»

Forrige uke skulle Vincent Peone ta morgenflyet fra Aspen til Salt Lake City. Det ble en flytur han neppe glemmer med det første.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– God dag mine damer og herrer. Vi er klare for å gå om bord i flyet til Salt Lake City fra gate fem. Vil den eneste passasjeren vennligst gjøre seg klar til å gå om bord, sier personalet ved gaten.

Peone var allerede klar over dette, og hadde bestemt seg for å filme sekvensen.

– Oh, det er meg, sier han i videoen.

Kåring: Dette er verdens 10 beste flyselskap

Videoen på 71 sekunder har han delt på Twitter, og i skrivende stund er den retweetet over 10.000 ganger, likt av rundt 70.000 og sett 1,6 millioner ganger.

Videre i videoen ser man at personalet legger på ekstra vekt i flyet for å kompensere for de manglende passasjerene, før de er klare for avgang.

Flyet var ifølge Business Insider av typen CRJ-700, og har normalt sett plass til rundt 60 passasjerer.

Fikk du med deg denne? Derfor kjørte nordmann taxi fra København til Oslo

Peone fikk også hilse på kapteinen, og takket for at han ble fløyet til Salt Lake City.

Flyselskapet Delta, som sto for turen, svarte følgende på videoen:

– Hei Vincent. Det ser ut som du hadde en fantastisk opplevelse.

Det er riktignok ikke uvanlig at flyselskapene ikke kansellerer fly med svært få passasjerer, da de ofte trenger både flyet og personalet til senere avganger ved flyets destinasjon.

Publisert: 14.08.19 kl. 03:47

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post