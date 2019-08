FBI-RAID: FBI-agenter på plass på Jeffrey Epsteins private øy Little St. James. Nyhetsbyrået Reuters har fått bildet fra en tredjepart. Foto: Reuters

FBI raidet Jeffrey Epsteins tropeparadis

To dager etter Jeffrey Epsteins dødsfall tok FBI seg inn i hans bolig på De amerikanske Jomfruøyer.

Mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det skriver flere amerikanske medier, deriblant NBC.

Det var på lørdag at den dømte sexhandleren og forretningsmannen Jeffrey Epstein ble funnet død i cellen sin. Der oppholdt han seg i påvente av en ny rettssak, etter å ha blitt tiltalt for menneskehandel og overgrep mot mindreårige.

Cellen der Epstein ble funnet død skulle egentlig sjekkes av to vakter hver halvtime. Denne rutinen ble imidlertid ikke fulgt.

Tirsdag ble det kjent at de to vaktene blir suspendert, og at fengselsdirektøren blir omplassert til fengselsbyråets regionkontor – alt på direkte ordre fra justisminister William Barr, skriver AP.

Tidligere har myndighetene tatt seg inn i leiligheten hans i New York, men det er altså ikke før nå at de har gått løs på eiendommen hans på den private øya Little St. James.

Stor sak om Epstein på VG+: Slik var finansmannens mektige nettverk

RAIDET: Mandag tok politiet seg inn i boligen til Jeffrey Epstein på hans private øy Little St. James. Foto: MARCO BELLO / Reuters

les også USAs arbeidsminister går av etter Epstein-skandale

«Pedoøya»

Etter at Epstein mottok en etter forholdene mild tilståelsesdom i 2008, har flere stilt spørsmål ved hvorvidt hans mektige venner hadde en finger med i spillet for å få frem avtalen.

Epstein var blant annet tidligere god venn av president Donald Trump og tidligere president Bill Clinton.

Hans private øy, som nå har blitt raidet, ble ifølge avisen Miami Herald omtalt som «pedoøya», eller Pedophile Island, etter denne dommen.

DØD: Jeffrey Epstein rakk ikke å stilles for rettsaken. Lørdag ble han funnet død i cellen sin. Foto: Reuters

Avisen skriver også at Epstein ved flere anledninger skal ha invitert rike og kjente venner til øya, som han kjøpte for i underkant av 8 millioner dollar, tilsvarende over 70 millioner norske kroner, i 1998.

Ifølge avisen skal bevisene som eventuelt ble beslaglagt i boligen brukes for å undersøke om flere kan dømmes for Epsteins handlinger.

– Bør ikke slappe av

USAs justisminister William Barr var ikke særlig imponert over at Epstein kunne dø i fengselet der han satt, Manhattan MCC.

– Jeg var sjokkert og ærlig talt sint da jeg hørte at fengselet ikkehadde greid å passe på fangen sin på en tilfredsstillende måte, sa han ifølge NBC.

Han bedyrer likevel at etterforskningen vil fortsette, for å ta de som eventuelt er innblandet i forbrytelsene til Epstein.

les også Anklager overgrepstiltalte Epstein for å ha prøvd å påvirke vitner

– La meg forsikre dere om at denne saken kommer til å fortsette mot alle Epsteins medsammensvorne, sa han, og la til:

– Medsammensvorne bør ikke slappe av. Ofrene i saken fortjener rettferdighet, og det kommer de til å få.

Publisert: 14.08.19 kl. 03:06

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post