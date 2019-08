PÅGREPET: F.v. Tristan Scott Wix, Brandon Waghol og James Patrick Reardon er alle pågrepet etter mistanker om at de kom til å utføre masseskytinger. Foto: Volusia County Sheriff's Office, Norwalk Police Department, New Middletown Police Departmen

Amerikanske myndigheter hevder de har avverget tre masseskytinger

Myndighetene i USA har den siste uken pågrepet tre menn i ulike delstater, for å ha truet med eller å ha vist interesse for å utføre masseskytinger. Alle tre er under 30 år.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Ifølge CNN har arrestasjonene skjedd på bakgrunn av tips fra publikum.

Arrestasjonene skjer bare noen uker etter at to dødelige masseskytinger fant sted i delstatene Ohio og Texas. Så langt i år er det registrert 250 masseskytinger i USA.

FBI har allerede advart om at angrepet i El Paso, som blir beskrevet som rasistisk motivert, kan inspirere andre potensielle gjerningsmenn.

– FBI er bekymret for at amerikanske ekstremister kan bli inspirert av dette og andre større angrep, til å utføre lignende voldelige handlinger, sto det i en pressemelding fra den føderale etterretningstjenesten, publisert dagen etter El Paso-angrepet.

De oppfordret samtidig folk til å ta kontakt dersom de oppdager mistenkelig aktivitet.

les også USA-kjendiser ut mot våpenlover etter masseskyting

Ville bygge egen rifle

Kort tid etter El Paso-skytingen mottok etterretningstjenesten et tips om at 22 år gamle Brandon Wagshol hadde prøvd å kjøpe høykapasitets-magasiner, som ofte har blitt benyttet i skoleskytinger.

Videre etterforskning avdekket at Wagshol var i gang med å bygge sin egen rifle. Han hadde også publisert et innlegg på Facebook der han viste interesse for å gjennomføre en masseskyting, skriver CNN.

Myndighetene har ikke gått i detalj på hva som sto i innlegget.

På bakgrunn av disse opplysningene ble 22-åringen pågrepet i den amerikanske delstaten Connecticut forrige torsdag. I boligen hans ble det blant annet funnet et håndvåpen, en rifle, store mengder ammunisjon, samt en skuddsikker vest og hjelm.

Flere av våpnene skal ha vært registrert i farens navn, men Wagshol hadde ifølge myndighetene tilgang til dem.

les også Hvite massedrapsmenn finner inspirasjon i hverandre: – Det er en «copycat»-tendens

Truet med å skyte mot stor folkemengde

Fredag ble 25 år gamle Tristan Scott Wix pågrepet i Florida, etter at han sendte en rekke tekstmeldinger som fikk ekskjæresten til å slå alarm.

Ifølge det lokale politiet skal Wix i meldingene til ekskjæresten ha skrevet at han ønsket å skyte mot en stor folkemengde.

«100 gode drap hadde vært fint», skal det ha stått i en av meldingene ifølge CNN.

Han skal også ha sagt at han hadde et sted i tankene, og at han kom til å ha det gøy mens han utførte masseskytingen.

Overfor CNN sier politimester Michael Chitwood at de fant en 22 kaliber salongrifle og 400 runder med ammunisjon i 25-åringens leilighet. Wix hadde opprinnelig sagt i avhør at han ikke eide skytevåpen, men at han var fascinert av masseskytinger.

les også Trump etter masseskytingene: Vil ikke gjøre det vanskeligere å beskytte seg selv

Tagget jødisk samfunnshus i skytevideo

Lørdag ble nok en mann pågrepet, etter at han skal ha truet med å gjennomføre en masseskyting mot et jødisk samfunnshus i Youngstown, Ohio.

Bakgrunnen var at politiet ble tipset om en Instagram-video av en mann som skjøt, angivelig publisert gjennom profilen til 20 år gamle James Patrick Reardon. I det samme innlegget tagget han det jødiske samfunnshuset.

Det er ifølge CNN fortsatt ikke kjent om mannen i videoen er Reardon eller noen andre.

les også FBI om Ohio-skytteren: – Hadde uttrykt ønske om å begå en masseskyting

Ifølge direktøren i en organisasjon for det jødiske lokalsamfunnet, skal 20-åringen under videoen ha skrevet at «Politiet har identifisert skytteren i samfunnshuset i Youngstown som den lokale hvite nasjonalisten Seamus O’Reardon». Seamus er den gæliske varianten av Reardons navn.

Politiet oppdaget også at 20-åringen tidligere hadde publisert innhold på sin Instagram-profil som bar preg av antisemittisme og hvit nasjonalisme.

Hjemme hos Reardon fant politiet et lager av våpen og ammunisjon. Han fremstilles for retten mandag.

Publisert: 19.08.19 kl. 17:05

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post