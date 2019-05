Klikk for å aktivere kartet

Rakettangrep mot ambassadestrøk i Bagdad

En rakett har slått ned i den såkalte grønne sonen i Iraks hovedstad Bagdad, der mange ambassader og internasjonale institusjoner holder til.

Søndag kveld ble det hørt en kraftig eksplosjon i den tungt bevoktede grønne sonen i Bagdad.

Ifølge irakiske sikkerhetskilder var en katjusja-rakett blitt skutt mot området uten at noen ble såret. En politikilde sier at raketten ble avfyrt fra et åpent jorde sør i Bagdad. Men det er ingen opplysninger om hvem som kan ha stått bak.

Angrepet skjedde kort etter at USA ba unødvendig ambassadepersonell og familiene til diplomater om å forlate Irak på grunn av spenningen i forholdet mellom USA og Iran.

Foruten den amerikanske ambassaden, som er den største i verden, andre ambassader og internasjonale organisasjoner, holder også den irakiske regjeringen til i den grønne sonen, som er omgitt av betongmurer.

