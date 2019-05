ANSIKT TIL ANSIKT: Irans president Hassan Rouhani og USAs president Donald Trump på forsiden av en iransk avis 9. april. Foto: EPA

Trump med kraftig advarsel: – Vil bli slutten på Iran

Både USA og Saudi-Arabia kom søndag med advarsler til Iran etter flere hendelser den siste uken. – Jeg vil ikke la Iran ha atomvåpen, sier Trump i et intervju natt til mandag.

Spenningen mellom USA og Iran har vært stigende den siste tiden, og USA har nylig varslet at de vil utstasjonere et amfibiefartøy og Patriot-missiler i Midtøsten som støtte for amerikanske militærfly som er blitt sendt til regionen for å avverge angivelige «iranske trusler».

På Twitter uttaler Donald Trump seg søndag kveld slik om situasjonen:

– Hvis Iran vil slåss, vil det offisielt bli slutten på Iran. Aldri true USA igjen, skriver presidenten.

Trump har tidligere gitt uttrykk for at han ikke ønsker en militær konflikt med Iran.

Til Fox News natt til mandag utdyper den amerikanske presidenten hva han mener om den pågående situasjonen. Han gjentar at han ikke ønsker noen krig, men sier at en eventuell utvikling av Irans atomprogram vil være et unntak.

– Jeg vil ikke la Iran ha atomvåpen, sier Trump til TV-stasjonen og legger til:

– Jeg vil ikke slåss. Men når du har situasjoner som Iran, så kan du ikke la dem ha atomvåpen. Du kan bare ikke la det skje.

Også Saudi-Arabia kommer med en advarsel til Iran søndag, skriver Reuters. Utenriksminister Adel al-Jubeir sier under en pressekonferanse at landet ikke ønsker krig, men varsler at de er klare til å svare med «all styrke» dersom de må, og sier at det er opp til Iran å unngå krig.

Kong Salman skal lørdag ha invitert ledere fra flere arabiske land til samtaler om Iran i Mekka 30. mai.

OLJEDISKUSJONER: Saudi Arabias energiminister Khalid al-Falih snakker til pressen under et Opec+-møte i Jeddah søndag. Oljeproduserende land møttes for å diskutere hvordan de kan stabilisere oljemarkedet spenningene mellom USA og Iran. Foto: AMER HILABI / AFP

Sabotasje- og rakettangrep

USA og Saudi Arabias uttalelser kommer etter flere hendelser den siste uken: Sabotasjeangrepene mot utenlandske oljetankere i Persiabukta forrige søndag, droneangrep mot en oljeledning i Saudi-Arabia tirsdag og rakettangrepet mot den såkalte grønne sonen i Iraks hovedstad Bagdad søndag.

Iran har nektet for å ha noe med disse hendelsene å gjøre.

Saudi-Arabia har ikke anklaget noen for å stå bak sabotasjeangrepene mot oljetankerne, men kilder i USA sier til Reuters at USA mistenker at Iran har oppmuntret Houthi-opprørere fra Jemen eller militsgrupper i Irak til å gjennomføre dem. Førstnevnte gruppe har tatt på seg ansvaret for droneangrepet mot oljeledningen tirsdag.

Også Qatar uttalte seg om situasjonen søndag, da de sa at de tror hverken USA eller Iran ønsker krig i regionen:

– USAs president Donald Trump har sagt at han ikke ønsker krig, og jeg tror heller ikke Iran ønsker krig eller ustabilitet i regionen, sier utenriksminister Sultan al-Muraikhi til AFP.

SABOTASJEANGREP: Den norske oljetankeren «Andrea Victory» ble rammet i et sabotasjeangrep forrige uke. Her fotograferes skipet ved Fujairah-havnen 13. mai. Foto: Reuters

– Ikke redde for krig

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif har ifølge Reuters tidligere uttalt at han mener sjansen for krig er minimal, siden Teheran ikke ønsker konflikt og fordi ingen land vil ha en «illusjon om at de kan konfrontere Iran».

Irans revolusjonsgarde sier søndag noe av det samme:

– Vi søker ikke krig, men vi er heller ikke redde for krig, sier Hossein Salami, øverstkommanderende i Irans revolusjonsgarde til nyhetsbyrået Tasnim søndag.

Tidligere i mai bestemte USA seg for å sende et hangarskip og bombefly til Midtøsten. Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton uttalte at beslutningen var en reaksjon på en rekke «problematiske eskaleringer og advarsler».

