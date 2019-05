23 ÅR: Her står Thomas Lone på toppen av Mount Everest som en av de yngste nordmennene som har nådd toppen. Foto: Privat

Nådde Everest – to omkom underveis

Thomas Lone (23) besteg Mount Everest 16. mai. Nå gjenstår to fjell for å gjøre ham til Norges yngste på toppen av verden i hvert kontinent.

– Det var en toppdag med unormal ulykkesrate. Vi var rundt 50 personer totalt som forsøkte å nå toppen 16. mai. Av disse nådde 36 toppen, men det var også to dødsfall, forteller Thomas Lone til VG.

Det er tre dager siden han sto på toppen av verdens høyeste fjell.

På en small egg

– Hele ruten fra camp fire til toppen var en god del brattere enn hva jeg var forberedt på. Det var noen partier hvor jeg var redd, spesielt rett før Hillary Step.

– Der er det en smal egg hvor det går 2500 meter ned til Nepal på venstre side, og 3000 meter ned til Kina på høyre. Jeg gikk der i bekmørket, og i vindkast som nesten satte meg ut av balanse. Da var jeg godt utenfor komfortsonen, forteller han til VG.

BRATT: Turen til toppen var en god del brattere enn hva Lone var forberedt på, forteller han. Foto: Privat

To fjell gjenstår

23-åringen har som mål å klatre det høyeste fjellet på hvert kontinent, det som kalles «Seven Summits», innen januar 2020. Så langt har han klatret Aconcagua (6962 m.o.h.) i Sør-Amerika, Kilimanjaro (5895 m.o.h.) i Afrika, Elbrus (5642 m.o.h.) i Europa, og Denali (6194 m.o.h.) i Alaska.

– Jeg har to fjell igjen, og skal klatre Carstenz Pyramide i Oseania i oktober, og Mount Vinson på Antarktis i desember eller januar.

Selv om turen opp Everest var spennende, er likevel Denali i Alaska favoritten.

– Så avsidesliggende, vinterlig, rent, og utrolig vakkert. Her er det ingen infrastruktur overhodet, man må gjøre alt selv, og starter med pulk og ski et godt stykke unna fjellet. Det gjør ekspedisjonen unik, og mestringen ved å nå toppen enda bedre, sier han.

Fire jobber og studier

Da han begynte siv.ing.-studiene på NTNU gikk han opp Kilimanjaro med en vennegjeng den første sommeren. Etter det var han hekta på fjell.

– Januar 2017 dro jeg alene fra Norge til Aconcagua for å klatre med et internasjonalt team jeg møtte på nettet. Etter dette har det bare tatt mer og mer av, jeg har hele tiden studert hundre prosent, men brukt all min tid utenfor studiet til å klatre – og ikke minst jobbe for å finansiere eventyrene.

Arbeidet for å få råd til klatringen har krevd sitt.

– I flere perioder sjonglerte jeg fire deltidsjobber ved siden av ekspedisjonstrening og full studieprogresjon, det har vært fire hektiske år for å komme i mål, sier han.

To omkom

16. mai var Lone en av de første på toppen, og blant de første nede i leiren igjen. Det var først da at han fikk vite om de to personene som hadde dødde samme dag. Det var en inder og en ire, forteller han.

– Iren er ikke funnet ennå, men ble sett sjanglende på 8700 meter over havet. Trolig har han fått alvorlig høydesyke og falt 3000 meter rett ned. Inderen ble reddet ned til leiren, men frøs trolig i hjel i løpet av natten. Jeg så liket hans i en sovepose i leiren morgenen etter, sier Lone.

Vel nede i leiren begynte det å blåse opp, og de måtte bli et døgn lenger i leiren på 4800 meters høyde.

Han sier at forbereder seg så godt han kan for eventuelle farer.

– Noe risiko blir man alltid eksponert for, som snøskred og dårlig vær. Det er en risiko jeg må vurdere opp mot drømmen om å nå toppen. De fleste dødsfall her skyldes ofte grove feil som kunne ha vært unngått. Dette har jeg prøvd å forberede meg så godt som mulig til på forhånd. Mitt beste råd et som Amundsen sa: Suksessen ligger i forberedelsene.

Publisert: 19.05.19 kl. 23:51