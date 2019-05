GULE SKJORTER: «Frihet» på norsk og kinesisk sto det på t-skjortene til stortingsrepresentantene Guri Melby (V) og Petter Eide (SV). Foto: Frode Hansen

Venstres Guri Melby: Ble nektet adgang til Stortinget på grunn av Kina-kritisk T-skjorte

Ifølge Venstres Guri Melby ble hun forsøkt blokkert av personer fra den kinesiske ambassaden da hun sto på Løvebakken iført gul skjorte med påskriften «Frihet» da Kinas tredje mektigste mann besøkte Stortinget. Så nektet vaktene henne adgang.

– «Du kan ikke møte den kinesiske delegasjonen med den T-skjorta», fikk jeg beskjed om av vakten i døren. Da foreslo jeg selv at jeg kunne ta av meg skjorten, og da fikk jeg gå inn. Jeg synes det er veldig rart, forklarer Venstres Guri Melby til VG.

Ifølge Melby vil Venstres Abid Raja nå ta opp T-skjortenekten i Stortingets presidentskap.

– Jeg skjønner at sikkerhet er viktig og at Stortingets gjester skal ha det trygt, men jeg var ikke noen trussel mot deres sikkerhet. Når klesplagget var problemet, var det åpenbart mine meninger som er feil. Det er veldig spesielt for meg som politiker å bli nektet å ha en mening, sier Melby.

Kuppet demonstrasjon

Da Kinas tredje mektigste mann, Li Zhanshu, gjestet Stortinget i ettermiddag, ble han møtt med vaiende kinesiske flagg:

Fremst på Eidsvolls plass sto den relativt ukjente kinesiske organisasjonen «Norway-Wenzhou Chamber of Commerce». Organisasjonen hadde søkt om å få stå på Eidsvolls plass allerede to uker før det ble kjent at Stortinget ventet Kina-besøk, og Stortingets regelverk tilsier at det er førstemann til mølla som får plass.

Demonstrantene fra Amnesty, Den norske Tibet-komité og Den norske Uigurkomiteen var henvist til plenen bak Eidsvolls plass.

På Løvebakken, det vil si ved inngangen til stortingsbygget, sto derfor stortingsrepresentantene Petter Eide (SV) og Guri Melby (Venstre) og ventet i gule T-skjorter fra Amnesty med påskriften «frihet» på norsk og kinesisk.

– Da Amnesty ikke fikk en synlig plass foran Stortinget da den kinesiske delegasjonen kom på besøk, tenkte jeg at jeg kunne målbære budskapet for dem, sier forklarer Melby.

Men da den kinesiske delegasjonen passerte stortingsrepresentantene, ble de forsøkt blokkert:

– Da delegasjonen kom, stilte det seg folk foran oss. Vi flyttet oss og de flyttet seg etter. Slik jeg forsto det, var det representanter for den kinesiske ambassaden. De ville vel ikke at vi skulle synes, sier Melby.

FRIHET: Stortingsrepresentantene Petter Eide fra SV og Guri Melby protesterte mot det kinesiske besøket på Stortinget. Foto: Frode Hansen

– Beste fall naivt

SVs Petter Eide er skuffet over at Stortinget har føyd seg etter kinesiske myndigheters ønske.

– Den kinesiske ambassaden har stilt krav om at de vil ha minst mulig bråk rundt dette besøket, og det har Stortinget akseptert, sier Eide til NTB.

Han mener at siden søknaden kom før besøket ble kjent, så må Kinas ambassade hatt med en finger i spillet.

– Den ukjente kinesiske organisasjonen fikk godkjent sin demonstrasjonstillatelse to uker før besøket var offentlig kjent i Norge. Det leser jeg som at norske myndigheter, presidentskapet, har blitt med på et opplegg for å forhindre kritikk, sier Eide til NTB.

Guri Melby deler Eides mistanke:

– Jeg kjenner ikke til denne organisasjonen, og det er det ingen andre som gjør heller. Det kan tyde på at det er noe som er nyopprettet, og det kan virke som om det er opprettet for dette formål. Det er liten tvil om at det er en del av kinesisk propaganda å vise frem hvor godt man blir tatt imot i verden, ved å blokkere for de kritiske røstene, sier hun og fortsetter:

– Det er i beste fall naivt av Stortinget og akseptere at våre demokratiske regler blir lurt av et manipulerende system, i verste fall har vi latt oss diktere, og det er enda verre, sier hun.

MØTTE KINAS TREDJE MEKTIGSTE: Stortingspresident Tone W. Trøen møtte den kinesiske delegasjonen på Stortinget. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Stortingspresidenten: Kjenner ikke hendelsen

Kina blir kritisert av verdenssamfunnet for en rekke menneskerettighetsbrudd, blant annet for hvordan de behandler den muslimske minoriteten uigurene. Det har ikke kommet signaler om at dette ble samtaleemne under besøket i Norges nasjonalforsamling, hvor han i dag møtte stortingspresident Tone W. Trøen og Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Stortingspresident Tone Trøen beskriver samtalene med formann Li som konstruktive. Besøket sammenfaller med 17. mai, og stortingspresidenten forteller at i den anledning var det naturlig å snakke om den norske Grunnloven og viktige demokratiske prinsipper.

– Vi hadde en åpen diskusjon om menneskerettigheter. Jeg var tydelig om at det er en debatt i Norge om menneskerettighetsspørsmål i Kina, sier Trøen til NTB.

Stortingspresidenten mener at Norge har mye å vinne på et bredt og langsiktig samarbeid med Kina, og at besøk og møter bidrar til bedre kontakt og forståelse.

– Guri Melby sier hun ble bedt om å ta av seg T-skjorta før hun gikk inn på Stortinget. Er Norges forhold til Kina viktigere enn ytringsfriheten?

– Jeg kjenner ikke til den spesielle hendelsen. Jeg mener at vi i dag har lagt til rette for at ulike stemmer og meninger skal kunne synliggjøres og høres også i forbindelse med dette besøket, sier hun til NTB.

UTE I GOD TID: To uker før Kina-besøket var annonsert på Stortinget, søkte den relativt ukjente gruppen «Norway-Wenzhou Chamber of Commerce» om å få demonstrere på Eidsvolls plass. Foto: Frode Hansen

