Abort-protest: Stjerne oppfordrer til sex-streik

I protest mot et nytt forslag om å stramme inn abortloven oppfordrer nå Hollywood-stjernen Alyssa Milano kvinner til å bli med på en sex-streik.

Skuespiller Alyssa Milano satte fyr på kommentarfeltene i sosiale medier da hun kom med oppfordringen i en Twitter-melding fredag, ifølge AP.

Bakgrunnen for utspillet var at nok en amerikansk delstat, med republikansk styre, vedtok å stramme inn abortloven.

Twitter-meldingen kom bare noen dager etter at Georgia ble den fjerde delstaten i USA som gjorde abort ulovlig etter at det er mulig å kjenne hjerteslag hos fosteret, ca. seks uker inn i svangerskapet. Dette er på et tidspunkt hvor mange kvinner ikke er klar over at de er gravide, ifølge The Guardian.

De andre delstatene som har vedtatt tilsvarende, radikale innstramminger på abortloven, populært kalt «fosterhjerteslag-loven» er Kentucky, Ohio og Mississippi.

Det var da Milano tok til Twitter og oppfordret kvinner om å bli med henne på en sex-streik i protest mot disse delstatsavgjørelsene.

Roe v. Wade

Stjernen fra TV-seriene «Charmed» og «Melrose Place» oppfordret kvinner til å nekte sex «til vi får tilbake selvråderetten over kroppen vår»

– Aldri før har mer stått på spill enn akkurat nå, fordi disse lovene er skandaløse, sier hun til Associated Press. Hun sier videre at dette er lovgivning som de konservative håper vil velte Roe v. Wade-loven.

Roe v. Wade er en av USAs mest omtalte og omdiskuterte høyesterettsavgjørelser. I 1973 stadfestet Den amerikanske høyesteretten at abort er lovlig i tiden før et foster er levedyktig utenfor livmoren. Dette regnes som 24 uker inn i svangerskapet.

Startet #metoo

Alyssa Milano er for øvrig kvinnen som startet #meeto-kampanjen.

På ettermiddagen den 15. oktober 2017, skrev skuespilleren en Twitter-melding til sine følgere: “Dersom du har blitt utsatt for seksuell trakassering eller mishandling skriv «me too» som et svar på denne Twitter-meldingen.

Resultatet ble, som vi vet en verdensomspennende kampanje som ble den største begivenheten i fjor.

