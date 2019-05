Norske Kamilla ble vitne til båtulykken i Budapest

Kamilla Skaug (52) sto på dekk på et annet elvecruise i Budapest da hun plutselig så at det kom vrakrester, møbler og redningsvester flytende.

Syv personer har mistet livet og 21 personer er fortsatt savnet etter at en turistbåt krasjet og kantret på Donau i Budapest onsdag kveld.

Redningsarbeidere jobber torsdag fortsatt på spreng i håp om å finne overlevende, men etter som timene går minsker håpet. Mye regn og dårlig sikt har så langt gjort redningsarbeidet vanskelig. Søket etter de savnede utvides nå også til Serbia, sier politiet.

Hittil er syv personer bekreftet omkommet. I tillegg har redningsarbeiderne hentet opp syv personer fra vannet som behandles på sykehus.

VG snakket onsdag kveld med norske Kamilla Skaug (52). Hun var selv på et elvecruise i Budapest, og ble vitne til det hele.

– Vi sto oppe på dekk for å ta bilder, da det plutselig kom masse vrakrester, møbler og redningsvester flytende. Det var også en mann i en av redningsbøyene, men det er sterk strøm, så han forsvant fort, fortalte hun.

Skipet hun er om bord på stanset, og sendte ut en av sine redningsbåter for å hjelpe til med redningsarbeidet.

– Vi forsto raskt at noe hadde gått alvorlig galt. Det pågår et intenst redningsarbeid rundt oss, både på land og i vann. Alle andre båter ligger stille. Det er en veldig spesiell stemning om bord nå, sa hun.

Skaug forteller at det har regnet mye gjennom dagen, men at temperaturen har vært mellom 15 og 20 grader.

REDNINGSAKSJON: Nødeatetene på stedet etter at en turistbåt sank i Budapest onsdag kveld.

Sør-Koreas utenriksdepartement bekrefter i en uttalelse at alle passasjerene om bord var sørkoreanere. Båten hadde også et mannskap på to, begge ungarere. De er blant de savnede.

Ei seks år gammel jente var også med på turen. Statusen hennes er ukjent, men hun er ikke på listen over overlevende.

Ifølge sørkoreanske myndigheter brukte ingen av turistene i båten redningsvester, skriver AP. Det skal være vanlig å ikke bruke redningsvester på disse turene, skal diplomater i landet ha fått vite.

Det var til sammen 35 personer om bord i turistbåten da den kantret i 22-tiden onsdag kveld. Båten skal ha vært ankret i nærheten av det ungarske parlamentet da et større cruiseskip krasjet i turistbåten, som veltet og sank.

REDNINGSAKSJON: En redningsbåt på Donau i Budapest onsdag kveld. Foto: Reuters

Ifølge Yonhap har Sør-Koreas president Moon Jae-in beordret sine egne myndigheter til å bistå lokale myndigheter i redningsarbeidet. Landet sender nå en delegasjon på 18 personer til Ungarn, som blant annet skal ivareta ofrenes familier.

I et innlegg på Facebook tidlig torsdag morgen uttrykker presidenten sin sympati med ofrene og familiene deres, og han lover at Sør-Korea vil bidra i etterforskningen av ulykken.

30 av passasjerene om bord var på en rundreise i Europa gjennom reiseselskapet Very Good Tour, opplyser selskapets sjef Lee Sang-moo. Han sier at gruppen besto av ni familier, og at de fleste var i 40- og 50-årene. De tre siste skal ha vært to turistguider og en fotograf fra selskapet.

– Det var en helt vanlig tur

Selskapet Panorama Deck, som eier båten, bekrefter til ungarske Index at det er båten «Hableany», eller «Havfrue», som sank. Den har totalt plass til 60 passasjerer, og har operert i området siden 2003.

– Det var bare en helt vanlig dag og en helt vanlig tur. Vi organiserer tusenvis av slike turer hver eneste dag, og det var ingen tegn på at noe slikt skulle kunne skje, sier selskapets representant Mihály Tóth.

Han sier at selskapet foreløpig ikke har skaffet seg oversikt over omstendighetene rundt kantringen. Selve båten ble funnet på bunnen ved broen Margit Bridge i 02.30-tiden natt til torsdag, skriver AP.

REISESELSKAPET: Sjef for reiseselskapet Very Good Tour på en pressekonferanse i Seoul etter ulykken. Passasjerene om bord på den kantrede båten reiste gjennom dem. Foto: AP

Publisert: 29.05.19 kl. 23:38 Oppdatert: 30.05.19 kl. 12:48