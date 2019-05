FØRES INN I RETTEN: Her blir den utpekte hovedmannen Abdesamad El Joud inn i rettssalen i Salé 2. mai i år. Foto: AFP

Marokko-rettssaken: Utpekt hovedmann usikker på IS-støtte

Abdesamad El Joud fortalte under dagens høring at han angrer på at han drepte norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24).

– Da jeg ble arrestert viste politiet meg den andre siden av IS. For å være ærlig, så er jeg fortsatt forvirret. Jeg vet ikke om jeg fortsatt er tilhenger av IS. Jeg pleide å elske IS, men nå vet jeg ikke. Alt jeg vet er at jeg angrer på at jeg drepte de to turistene.

Det sa den utpekte hovedmannen, Abdesamad El Joud, under torsdagens høring.

I formiddag lokal tid ble de over 20 tiltalte mennene fraktet inn i rettsbygningen i Salé. De tok alle plass på trebenker bak en glassvegg i den store rettssalen. En marokkansk journalist er til stede i rettssalen på vegne av VG.

– Vanskelig å bevise

16. mai ble rettssaken utsatt fordi bistandsadvokatene til danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ønsket at staten skulle innlemmes som part i saken, ettersom advokatene mente at staten var erstatningsansvarlig.

I dag møtte staten representert av to advokater. Abdellatif Ouabbi, en av advokatene, sier til VG at det blir vanskelig å bevise at staten er ansvarlig for at drapene fant sted.

– Det er sant at Marokko er ansvarlig for sikkerheten til alle som befinner seg på marokkansk jord. Spørsmålet er om angrepet fant sted fordi politiet ikke gjorde jobben sin. Dette blir en rettslig debatt, men det blir vanskelig å bevise, sier Ouabbi, som påpeker at Marokko er et trygt land og et av de ledende innen terrorbekjempelse.

DAGENS HØRING: Her er politifolk avbildet på utsiden av rettssalen i Salé i forkant av dagens høring. Foto: FADEL SENNA / AFP

Bedt om tilgivelse

Maren Ueland (28) ble sammen med danske Louisa Vesterager Jespersen (24) drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko 17. desember.

På grunn av utsettelsene av rettssaken, har de tiltaltes forklaringer latt vente på seg. VG har fått tilgang til rettsdokumenter som viser at de fire mennene som er tiltalt for å ha begått selve drapene, har innrømmet skyld under etterforskningen av saken.

De har også hevdet at de angrer og den utpekte hovedmannen Abdesamad El Joud har bedt Allah om tilgivelse. Dette bekreftet hovedmannen under dagens høring.

FØRES UT: Her blir den utpekte hovedmannen ført ut av rettsbygningen 2. mai i år. Foto: Mosa'ab Elshamy / TT NYHETSBYRÅN

Europeer nekter skyld

En rekke menn er tiltalt for å ha vært tilsluttet en terrororganisasjon, mens en sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha gitt terrortrening til enkelte av drapsmennene.

Han nekter i dag skyld, og hans mor og kone har vært klar på at mannen ikke er noen ekstremist.

Hovedmannen El Joud sa under dagens høring at han møtte den sveitsisk-spanske mannen tre ganger, den siste gangen i 2017, altså angivelig mange måneder før drapene.

El Joud forklarte at han aldri hadde hørt at den sveitsisk-spansk mannen oppfordret noen til å begå terrorangrep. El Joud skal samtidig har forstått lite av hva mannen sa, ettersom han ikke snakker fransk.

– Det eneste jeg vet er at han ønsket å tilslutte seg IS på Filippinene, hevdet El Joud i retten i dag.

VG følger rettssaken videre.

Publisert: 30.05.19 kl. 17:05 Oppdatert: 30.05.19 kl. 17:31