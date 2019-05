Gjenopptar voldtektsetterforskningen mot Julian Assange

Svensk påtalemyndighet vil ha Julian Assange utlevert til Sverige.

Hilde Kristine Misje

NTB

Voldtektsetterforskningen mot WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange skal gjenopptas, slår svensk påtalemyndighet fast.

Julian Assange har blitt dømt i Storbritannia, og kommer til å sone 25 uker av straffen før han kan utleveres.

– Jeg kommer til å gå videre med en europeisk arrestordre, og vil be om at han blir utlevert til Sverige etter å ha avtjent straff, sier Eva Mari Persson, som representerer den svenske påtalemyndigheten, på en pressekonferanse mandag.

Her bekrefter hun også at de vil gjenoppta etterforskningen av voldtektssaken, og opplyser at påtalemyndigheten ønsker nye avhør av Assange.

Oppstår det en konkurransesituasjon mellom en svensk-europeisk fengslingsbeslutning og et amerikansk krav om utlevering, er et de britiske myndighetene som bestemmer.

Fengslingsmøtet kommer til å holdes i Uppsala tingrett, fordi den påståtte kriminelle handlingen angivelig skjedde i Enköping.

I november 2010 ble WikiLeaks-grunnleggeren ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner, skriver NTB.

Saken var årsaken til at Assange i 2012 søkte tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London. Assange fryktet at han ville bli utlevert til Sverige, og at landet igjen ville utlevere ham videre til USA.

Svensk påtalemyndighet la vekk saken mot Assange for to år siden. Nå som han er pågrepet i London, har imidlertid saken blitt tatt opp til ny vurdering. En av kvinnene som har anklaget Assange for overgrep, har bedt om at etterforskningen gjenopptas.

Tidligere i april ble det kjent at Assange må betale saksomkostningene for voldtektsetterforskningen i Sverige. Regningen er på 9 millioner svenske kroner, skriver NTB

Publisert: 13.05.19 kl. 11:13 Oppdatert: 13.05.19 kl. 11:36