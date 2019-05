NAVNEFORVIRRING: Er dette Shinzo Abe, eller Abe Shinzo? Uansett er han statsminister i Japan. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Ønske fra Japan: Si navnene våre på riktig måte

Japanere er kjent for å være høflige. Derfor har de ikke protestert høylytt når folk fra andre land har sagt navnene deres feil. Nå ønsker de lære oss opp.

Om det er statsminister Shinzo Abe, skihopper Noriaki Kasai, eller forfatter Haruki Murakami som er den japaneren du snakker oftest om vet ikke vi, men vi har nå lært at du sannsynligvis sier navnet på vedkommende feil uansett hvem av dem, eller noen helt andre, det er.

På japansk blir mennesker nemlig tilalt med etternavn først og deretter fornavn, slik man for øvrig også på kinesisk og koreansk. Men når navnene til japanere har blitt oversatt til vestlige språk har vi gjort det på «vår» måte.

Altså fornavn først, deretter etternavn.

Defor sier vi Shinzo Abe, Noriaki Kasai og Haruki Murakami når vi egentlig skulle ha sagt Abe Shinzo, Kasai Noriaki og Murakami Haruki.

Praksisen med å vestliggjøre de japanske navnene stammer fra nesten 150 år tilbake da den daværende keiseren, ifølge CNN, hadde et ønske om internasjonalisering.

Det ønsker myndighetene i Japan å gjøre noe med nå som de igjen har fått ny keiser.

Landets utenriksminister fortalte i et møte med journalister tirsdag at han planlegger å sende ut en oppfordring til internasjonale medier om at regjeringen fra nå av håper de vil omtale statsministeren som Abe Shinzo.

Kommende lørdag besøker USAs president Donald Trump Japan, så nå gjenstår det å se om han og internasjonale medier som dekker besøket har fått med seg oppfordringen.

Denne artikkelen er for øvrig skrevet av Jostein Matre, eller Matre Jostein, om jeg hadde vært japansk.

