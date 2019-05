KONVERTITT: Oleg Neganov kom til Norge som 17-åring, og hadde oppholdstillatelse her i tolv år. Da dette bildet ble tatt i 2011, hadde han nylig konvertert til islam. Foto: Trond Solberg

IS-kriger Oleg Neganov var nynazist i Norge, nå sitter han fengslet i Syria

Han kom til Norge som 17-åring, og ble først nynazist og så ekstrem islamist. Etter flere år som kriger i terrorhæren IS, er Oleg Neganov (30) nå fengslet i Syria.

Det får VG bekreftet av flere velinformerte, uavhengige kilder. Neganov skal ha blitt pågrepet nær grensen mellom Syria og Jordan i begynnelsen av februar.

Neganov hadde oppholdstillatelse i Norge, og hadde bodd her i tolv år, da han dro til Syria og sluttet seg til IS i 2014. Han har fortsatt en tilknytning til Norge gjennom en nær slektning med norsk statsborgerskap.

Ekstreme miljøer

I Norge bodde Neganov i Halden, og hans ideologiske reise gikk fra ekstreme høyremiljøer til ekstrem islam. Han var tiltalt i en våpensak i 2010, etter et anslag mot en norsk-russisk nynazist gruppe. To år senere ble han tiltalt for grovt tyveri fra en båt.

Neganov la ikke skjul på sin sympati for nazismen, og har blant annet blitt avbildet mens han gjorde nazihilsen ved minnesmerket for falne sovjetiske soldater på Vestre Gravlund i Oslo.

Neganov var blant støttespillerne til den russiske nynazisten Vyacheslav «Red Tarzan» Datsik, som i september 2010 rømte fra en institusjon i Russland og kom til Norge og søkte asyl.

Russland krevde Datsik utlevert, og under utleveringssaken mot russeren i februar 2011, ble Neganov avbildet av Scanpix på tilhørerbenken i Oslo tingrett.

I OSLO TINGRETT: Oleg Neganov på tilhørerbenken under utleveringssaken mot en omstridt russisk nynazist. Foto: Berit Roald/Scanpix

Konverterte til islam

Men høsten 2011 lot Neganov seg avbilde av VG som konvertitt til islam. Foran seg på pulten har han muslimenes hellige bok Koranen, og han holder én finger i været – et islamistisk tegn for at det kun finnes én gud. Han oppga at han hadde tatt det islamske navnet «Amir Aminov».

I mars 2013 fornyet Neganov sin oppholdstillatelse i Norge, men den har nå gått ut mens han har vært i Syria. Dit dro han sommeren 2014, og der skal han ha latt seg skrive inn i IS sine registre. Det kommer frem i en omfattende sak som NRK publiserte om Neganov i august 2017.

Ifølge NRK skal han blitt registrert av IS med sitt fulle navn, men også med kallenavnet «Amir Russi» – russisk prins. VG kjenner til at Neganov skal ha vært i flere krigssituasjoner i Syria, der han blant annet bar IS sitt sorte flagg.

Vil ikke kommentere

Under to rettssaker i Norge er Neganov blitt representert av sin mangeårige advokat Nils Christian Nordhus. VG har forelagt Nordhus opplysningene om fengslingen i Syria.

– Den informasjonen kan jeg hverken bekrefte eller avkrefte på nåværende tidspunkt, svarer Nordhus.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil heller ikke kommentere VGs opplysninger om fengslingen i Syria. Neganov er internasjonalt etterlyst via Interpol av russiske myndigheter.

