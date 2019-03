BOR I ALABAMA: Ketil Solvik-Olsen bor i USA, men følger den norske samfunnsdebatten med enorm interesse. Foto: Thomas Nilsson / VG

Solvik-Olsen om justisminister-post: - Tror ikke den telefonen kommer

MOUNTAIN BROOK, ALABAMA (VG) Fra sin hjemby i delstaten Alabama, hevdet Ketil Solvik-Olsen (Frp) nylig at han ikke kan se for seg at han blir Norges neste justisminister etter sin nå avgåtte partifelle Tor Mikkel Wara.

Intervjuet ble gjort 22. mars før den siste, høydramatiske utviklingen.

Intervjuet handlet blant annet om at han allerede var blitt nevnt som Norges neste justisminister, blant annet av Dagens Næringsliv.

Ketil Solvik-Olsen forlot drømmejobben som samferdselsminister for å flytte med familien til USA , hvor kona jobber som barnelege.

Han snakker om «den forståelsen som Erna viste» da han sa at familien denne gangen kom først.

– Min kone har sin største livsopplevelse jobbmessig her. Mine barn har også en stor opplevelse. Skal jeg rømme fra det?

– Så hvis Solberg ringer, så blir det altså nei?

– Jeg tror ikke den telefonen kommer.

– Det er ikke et svar?

– Jo, det er et godt nok svar for meg. Du kommer med noe som er hypotetisk. Av og til bør media bruke mindre tid på spekulasjoner og mer tid på det store bildet slik at folk får med seg det som skjer, svarte Solvik-Olsen i intervjuet.

Vi er i idylliske Mountain Brook rett utenfor Birmingham. Solen stråler og Solvik-Olsen snakker i varme vendinger om sitt nye amerikanske liv, som han og familien elsker.

Ketil Solvik-Olsen sier at han har snakket med partileder Siv Jensen om Wara-saken, men at han ikke har diskutert den direkte med justisministeren.

Han har fått med seg at Dagens Næringsliv har skrevet at han kan erstatte Wara.

Han avviser dette og snakker flere ganger i intervjuet om at den avtalen han har med sin kone om at hun skal fullføre legejobben. Familiens plan er i utgangspunktet å reise hjem til høsten.

Og da VG igjen bringer opp hva han svarer hvis Erna Solberg virkelig ringer, sier han:

– Det vil ikke hun gjøre. Takk og pris for at landet styres av Erna og Siv som ikke blir så oppskjørtet som de politiske kommentatorene og opposisjonen. Det blir kakling i en hønsegård. Hver ting blir en stor krise. Erna har perspektiv. Siv også. Jeg kan ta med Trine (Skei Grande) og (Kjell Inge) Ropstad og gjengen, som har vært utrolig konstruktive etter at de kom i regjering, på en helt annen måte enn da Knut Arild (Hareide) ledet partiet sitt, sier Solvik-Olsen.

Foto: Frode Hansen

Om Wara-saken sier Ketil Solvik-Olsen at politiet og advokater må få tid til å gjøre jobben sin.

– Tor Mikkel er en fantastisk flink politiker som har stått i mye dritt som han ikke fortjener. De insinuasjonene som har kommet om at han, fordi han er Frp-statsråd, liksom må være på en rasistisk side av politikken, er helt uholdbare.

FARVEL MED ERNA: Ketil Solvik-Olsen fikk en klem av statsminister Erna Solberg (H) da han forlot jobben som samferdselsminister. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Ketil Solvik-Olsen er generelt oppgitt over at nyansene forsvinner i samfunnsdebatten og i mediene. Han mener Frp får ufortjent lite kreditt for arbeidet og politikken sin, og at andre politikere kommer med «en historiebeskrivelse som ikke stemmer».

Men når det kommer til alle skandalene Frp har vært gjennom den siste tiden, er han klar på at det «har blitt for mye støy og lite politikk».

JUSTISMINISTER?: Ketil Solvik-Olsen er nevnt som en mulig justisminister etter Tor Mikkel Wara. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det har vært folk som ikke har gjort det de skulle eller forvaltet tilliten på en skikkelig måte.

– Kan du se for deg selv som partileder en gang i fremtiden?

– Svarer jeg nei, melder jeg meg ut av politikken. Svarer jeg ja, så utfordrer jeg Siv. Kommer jeg til å være Frper til jeg dør? Ja, det tror jeg. Har jeg lyst til å bidra i Frp, absolutt. Det kan være på så mange måter. Hvis situasjonen skulle oppstå, så ville jeg ikke automatisk ha sagt nei. La meg også si at jeg ikke hadde brukt albuer for å komme i den posisjonen. Hvis det er andre personer på det tidspunktet det skal velges en ny leder som er en bedre kandidat enn meg, vil jeg støtte den kandidaten.

Samtidig er Ketil Solvik-Olsen – som nå har en sivil jobb i USA i flyselskapet OSM Aviation - klar på at Frp har betydelig potensiale for vekst. Han mener Frp kan oppnå mer enn de har gjort.

– Jeg mener at Frp skal ha en ambisjon om at det er vi som skal ha statsministeren. Vi skal være det store partiet på borgerlig side. Og så skal vi også ha et stort Høyre. Så lenge vi har den innflytelsen vi har, vil jeg ha oss ved maktens bord.

Publisert: 28.03.19 kl. 15:32