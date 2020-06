VENTER PÅ JOBB: Anleggsarbeideren Mathew Bhodho står i kø med rundt 200 andre jobbsøkere for å sikre seg et oppdrag for landets uformelle sektor 24. juni – etter at myndighetene lettet på flere av corona-restriksjonene. Foto: NIC BOTHMA / EPA

Sør-Afrika forbereder seg på smittebølge: – Vi ser en massiv økning

På grunn av en hardt presset økonomi, åpnet Sør-Afrika deler av samfunnet i begynnelsen av juni – etter to måneder med streng lockdown.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette har ført til at coronasmitten i landet har blusset opp, skriver nyhetsbyrået AP.

Sør-Afrika, som har rundt 57 millioner innbyggere, står for om lag en tredjedel av de bekreftede smittetilfellene i Afrika – et kontinent med rundt 1,3 milliarder mennesker.

– Vi ser en massiv økning i tallet på positive covid-19-tilfeller, noe som indikerer det vi forventet, at vi nærmer oss en topp i månedene juli og august, sier landets helseminister Zwelini Mkhize i en uttalelse, og legger til at dette legger stort press på landet sykehus, som må øke kapasiteten til å ta i mot corona-pasienter.

Landet har mandag morgen totalt 138.134 bekreftede smittetilfeller og 2456 dødsfall.

Helseminister Mkhize sier videre at de forventer størst økning i storbyene Johannesburg, Cape Town og Durban.

– Smitteøkningen de siste to ukene kommer fra mennesker som kommer tilbake til arbeidet etter at det ble lempet på restriksjonene. Det er uunngåelig at det oppstår smitteklynger når smitten sprer seg fra lokalsamfunn til steder hvor folk samles, slik som gruver, fabrikker, taxier og busser.

Bakgrunn: Nå treffer corona-bølgen Sør-Afrika

Totalt har i overkant av 1,5 millioner mennesker blitt testet, opplyser myndighetene.

Nestleder ved den norske ambassaden i Pretoria, Jon-Åge Øyslebø, sa i slutten av mai til VG at Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa – som fikk ros for å være raskt ute med å stenge ned samfunnet i slutten av mars – den siste tiden har vært under sterkt press for å slippe opp restriksjonene.

– Alt fra folk som driver med sigarett- og alkoholsalg til store industribedrifter, flyselskaper og turistnæringen til gateselgere og vinprodusenter har vært rammet økonomisk av myndighetenes omseggripende tiltak for å hindre virusspredning, sa Øyslebø.

les også India forbereder seg på smitteeksplosjon: – Vi er utslitte

Ifølge Al Jazeera var arbeidsledigheten i landet rekordhøy i årets første kvartal, med 30,1 prosent. Økonomien var allerede i trøbbel før krisen, og ledigheten var på hele 29,1 prosent i siste kvartal av 2019, ifølge landets offisielle statistikkbyrå.

Blant unge mellom 15 og 34 år er arbeidsledigheten på hele 43,2 prosent.

Ifølge BBC har Sør-Afrika til tross for coronaviruset registrert færre dødsfall enn vanlig under krisen.

Dette skyldes ifølge professor i epidemiologi ved South African Medican Research Council, Debbie Bradshaw, blant annet at drapsraten nesten ble halvertda alkoholsalg ble forbudt.

– Samtidig tror vi også at andre smittsomme sykdommer ble påvirket: Vi har også sett en nedgang i influensa og alvorlig lungebetennelse, sier hun til BBC.

Publisert: 29.06.20 kl. 03:39

Les også

Mer om Coronaviruset Sør-Afrika

Fra andre aviser