FLAUM: Ein mann sjekkar huset sitt i Kurume, sørvest i Japan. Foto: KIMIMASA MAYAMA / EPA

Uvêret beveger seg nordover i Japan – oppfordrar millionar å evakuera

Over 50 personar har mista livet som følge av det kraftige uvêret som har ramma sørlege Japan. Nå beveger styrtregnet seg nordover.

For mindre enn 10 minutter siden

Regnvêret har onsdag ramma store område på hovudøya Hoanshu i Japan. Fleire heimar og vegar er øydelagde, elver har stige og fleire stader har regnet forårsaka gjørmeskred, skriv The Guardian.

Til saman skal minst 58 menneske ha mista livet etter fleire dagar med flaum, dei fleste sør i landet.

I 20 kommunar i regionane Gifu og Nagano sentralt i Japan, er det nå sendt ut ekstremvarsel for kraftig regn frå Den meterologiske etaten i landet, skriv Japan Times. Det skjer etter at rundt 400 husstandar midlertidig var utan samband med omverda, etter at vegar blei øydelagde av gjørmeskred og Hida-elva gjekk over breiddene.

HØG: Elva Hida over breiddene. Foto: Yuya Shino / Kyodo News

Regionen Kumamoto på den sørlege øya Kyushu, er til nå hardast ramma. Her er frameleis 14 menneske sakna etter uvêret, ifølge The Guardian.

Oppfordrar evakuering

Japanske styresmakter har oppfordra rundt 3,6 millionar menneske i heile landet om å evakuera på grunn av det kraftige regnet. Evakueringa er ikkje obligatorisk, og styresmaktene har ikkje opplyst om kor mange som faktisk har søkt ly for regnet.

Uvêret som starta i helga og som nå beveger seg nordover, rammar framleis sørlege delar av landet.

Titusenvis av soldatar, politi og redningsarbeidarar har blitt sette inn for å hjelpa til over heile landet, men redningsaksjonar har blitt hemma på grunn av regnet, overfløyming, gjørmeskred og forstyrra kommunikasjon, skriv The Guardian.

ØYDELEGGINGAR: Ei bru med skadar og bilar som står under vatn i Kumamato i sør. Foto: KIM KYUNG-HOON / X01368

Japan er ifølge avisa utsett for kraftig regn tidleg på sommaren, når varmt og vått vêr frå Aust-Kina-havet straumar inn i ein sesongbestemt regnfront for landet. I juli 2018 mista meir enn 200 menneske livet som følge av kraftig regn og flaumar i det sørvestlege Japan.

Publisert: 08.07.20 kl. 11:30

