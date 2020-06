OVER: Det tiende ebolautbruddet har herjet Øst-Kongo i to år. Foto: Espen Rasmussen

WHO: Ebola ikke lenger en global helsekrise

Meldingen kom dagen etter at det to år lange ebolautbruddet i Øst-Kongo ble erklært over. - Responsen har feilet på flere måter, mener Leger uten grenser.

Ebolautbruddet ble erklært en global helsekrise i juli i fjor.

Da hadde det tiende ebolautbruddet i Øst-Kongo allerede vart i et år. Utbruddet var ifølge WHO et langt, komplekst og vanskelig et. En tilleggsutfording har vært at utbruddet fant sted i en aktiv krigssone.

Med det første utbruddet i Nord-Kivu 1. august 2018, utviklet det seg til å bli det nest største ebolautbruddet i historien.

Siden da har det vært rundt 3470 smittetilfeller, med 2287 dødsfall og 1171 overlevende.

– WHO vil gi honnør til de tusenvis av heltemodige menneskene som har kjempet mot et av verdens farligste virus, i et av verdens mest ustabile områder, skriver WHO i en uttalelse.

– Verden har mye å lære av Øst-Kongo

WHO definerer en global helsekrise som «en ekstraordinær hendelse» som utgjør en «helserisiko for andre stater gjennom den globale spredningen av sykdommen».

Ebolaviruset er en alvolig og ofte dødelig sykdom som rammer mennesker og pattedyr. Det anslås at viruset har en dødelighetsrate på rundt 50 prosent. Raten har likevel vært svært variert i ulike utbrudd – fra 25 til 90 prosent.

Det største utbruddet – i Vest-Afrika mellom 2014 og 2016 – kostet 11.300 mennesker livet.

– Land i hele verden, som nå står overfor covid-19-pandemien, kan lære mye av Øst-Kongos håndtering av ebolautbruddet, skriver WHO i en uttalelse.

– Flere av tiltakene som har vært effektive i å stoppe ebola er de samme som nå trengs for å stoppe covid-19: oppsporing, isolering, testing, behandling av hvert tilfelle og iherdig smittesporing.

Videre skriver de at helseministeriet i DR Kongo, med støtte fra blant annet WHO, har trent opp tusenvis av helsearbeidere, testet 220.000 og vaksinert 303.000 mennesker i løpet av en 22-måneders periode.

– Takket være ledelsen i de rammede områdene, har viruset ikke spredd seg globalt, skriver WHO videre.

Mener ebolaresponsen feilet

Det var imidlertid anslått at viruset skulle kunne erklæres over tidligere i år. Men så tok utbruddet til igjen i april. Parallelt har man sett en økning i antall voldelige angrep i deler av landet.

Leger uten grenser skriver i en uttalelse at det har tatt for lang tid å stanse utbruddet.

– At det først erklæres over i juni, to måneder etter den forventede sluttdatoen, vitner om at responsen har feilet på flere måter, skriver de.

De mener at aktørene – blant annet dem selv – har hatt en for «ebolasentrisk» tilnærming i sitt arbeid.

FEILET: Leger uten grenser har vært en av de sentrale aktørene i bekjempelsen av det tiende ebolautbruddet. De mener man nå må lære av feilene som ble gjort underveis. Foto: JOHN WESSELS / AFP

– Vi vet at den ebolasentriske tilnærmingen, sammen med aggressive tilnærminger som svekket folks tillit til responsen, var avgjørende for at ebolaresponsen feilet, siteres programsjef for nødhjelpsrespons i Leger uten grenser, Karline Kleijer, på i uttalelsen.

– Det var for mye fokus på å stanse viruset, i stedet for å gi omsorg og støtte til de berørte. Og uten tillit fra samfunnet, har vi sviktet folket i DR Kongo.

Både WHO og Leger uten grenser understreker at selv om det tiende utbruddet nå er over, så fortsetter kampen mot ebolaviruset. Nye utbrudd kan raskt oppstå, og helsesystemet er svekket i møte med andre trusler som covid-19, meslingepidemi og kolera.

Publisert: 27.06.20 kl. 18:32

