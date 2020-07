VIKTIG MED FELLESSKAP: Frederik Kristensen er nestleder i CEPI, den norske organisasjon som er i spissen for en internasjonalt samarbeid for å utvikle vaksine mot corona. Han mener stater bør vise fellesskap under bekjempelsen av viruset. Foto: Vidar Sandnes

Ut mot USAs oppkjøp av corona-medisin: – Usolidarisk

Den norske organisasjonen CEPI mener det er usolidarisk og kortsiktig av land å kjøpe opp alt de kommer over av medisiner og utstyr for å bekjempe covid-19.

Coronasmitten fortsetter å øke i hele verden, og USA er aller hardest rammet. Lørdag formiddag har rundt 3,1 millioner amerikanske innbyggere blitt registrert smittet.

Nylig ble det kjent at amerikanske myndigheter har kjøpt opp hele juli-produksjonen av Remdesivir-medisinen, samt 90 prosent av produksjonen i august og september.

Det vil si at medisinen, som skal ha en bevist effekt på coronasmittede, ikke kommer til å være tilgjengelig for resten av verden før i oktober.

– På den ene siden er det en forståelig reaksjon at politikere ønsker å sikre egen befolkning, men samtidig så er det en kortsiktig og usolidarisk løsning, sier Frederik Kristensen, nestleder i Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

CEPI er en norsk organisasjon som jobber tett med Verdens helseorganisasjon (WHO) og Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) mot utviklingen av en ny covid-19-vaksine.

Mener land som inngår egne avtaler tar stor risiko

– Verden vil ikke få bukt med dette viruset før man har kontroll på det i hele verden, sier Kristensen.

Likevel ønsker enkelte stater å gjennomføre masseoppkjøp, også med vaksiner.

– USA har gjort et par avtaler med enkeltfirmaer, det har også Tyskland, England og andre land gjort. Dette har vi også sett i tidligere pandemier. Det er en typisk reaksjon.

Kristensen frykter at konsekvensene av slike handlinger vil føre til økt konkurranse og høye priser.

– Det er det ene. Når det gjelder vaksiner, så er det fortsatt slik at alle de prosjektene som eksisterer antagelig har mindre enn 20 prosent sjanse for å komme til mål. Det er veldig få land som har nok penger til å kunne satse bredt nok, utdyper han.

Han mener dermed at høyinntektsland som inngår bilaterale avtaler med en produsent, risikerer å stå igjen med tomme hender.

Mer om CEPI Organisasjonen ble lansert av regjeringene i Norge og India, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellome Trust og Verdens Økonomiske Forum i 2017 på bakgrunn av en bred enighet om at en internasjonal plan var nødvendig for å utvikle og ta i bruk nye vaksiner for å forebygge fremtidige epidemier.

Norge spilte en ledende rolle i opprettelsen av CEPI og er organisasjonens største investor. CEPI mottar årlig store beløp i støtte fra Norge. Norge har tidligere har annonsert bidrag på 1,636 milliarder kroner til CEPI i perioden 2017-2025, og nylig varslet regjeringen at bidraget økes med ytterligere 2,2 milliarder for perioden 2020–2030.

CEPI har mottatt støtte til sitt arbeid fra Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, EU-kommisjonen, Australia, Belgia, Canada, Danmark, Etiopia, Japan, Mexico, Norge, Storbritannia og Tyskland. I tillegg har disse gitt støtte spesifikt til vårt arbeid mot COVID-19: Australia, Belgia, Canada, EU-kommisjonen, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Japan, Luxemburg, Nederland, New Zealand, Norge, Saudi-Arabia, Serbia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Østerrike, samt private selskaper og donasjoner gjennom FN-stiftelsens COVID-19 solidaritets-respons-fond.

CEPI har hovedkontor i Oslo og har kontorer i London og Washington DC. Kilde: CEPI og Regjeringen.no Vis mer

– Mange land har ytret sin bekymring

Kristensen mener at stater må vise solidaritet i bekjempelsen av coronaviruset. Han understreker at verden vil kunne stå mye sterkere dersom enkeltlandene heller velger å satse felles.

– Det er både det rette og det smarte valget, mener han.

– Mange land har ytret sin bekymring etter at USA tømte lagrene for coronamedisinen, både gjennom FN-møter, WHO-møter og via oss. Ett av de landene som har vært tydeligst på det har vært Mexico og flere andre latinamerikanske land.

I det siste har CEPI lagt merke til at flere titalls land har fått opp øynene for Covax (Global Covid-19 Vaccine Procurement Facility), en global finansieringsmekanisme ledet av CEPI og Gavi, som er dannet for å sikre rettferdig tilgang til covid-19-vaksiner for alle land.

Kristensen mener det kan ha en sammenheng med USAs oppkjøp av medisinen Remdesivir.

– Da vil de i hvert fall være sikret tilgang til de vaksinene som faktisk lykkes, mens det å satse på enkeltkandidater er veldig risikoprosjekt og det vil bli et veldig dyrt prosjekt. Det vil også gjøre at land som ikke har midler vil stå helt uten. Det er ekstremt usolidarisk, sier han.

Covax-porteføljen har i dag ni vaksinekandidater og er den største porteføljen utenfor Kina.

Se sjefforsker i WHO, Dr. Soumya Swaminathan fortelle om utviklingen av den nye coronavaksinen:

Flere hundre millioner vaksinedoser i 2020

Det er i dag 15 vaksiner under utprøving på mennesker, seks av disse er fra Covax.

Til tross for at CEPI regner med at opp til 90 prosent av alle vaksinekandidatene vil feile, anslår de at en til tre vaksiner i porteføljen vil lykkes.

– Det er derfor det er så viktig å ha en stor portefølje. Vi håper at en stor gruppe med land vil kunne se nytten av dette fellesskapet og at Covax vil bli den dominerende innkjøpsordningen -og fordelingsordningen for verden.

CEPI anslår at noen hundre millioner vaksinedoser kan være ferdigstilt allerede innen utgangen av 2020, med et mål om å ha to milliarder doser klare i utgangen av 2021.

Publisert: 13.07.20 kl. 15:24

