EUROPA ÅPNER: Tyske turister ankommer Mallorca denne uken. Ifølge El País kommer den spanske øygruppen Balearene til å innføre maske-påbud fremover. Foto: ENRIQUE CALVO / Reuters

Ulike coronaregler mellom landene – dette må du vite før sommerens sydentur

Norge løsner opp karantenereglene for de fleste EU-landene fra 15. juli. Skal du ut og reise i sommer må du likevel holde tungen rett i munnbindet.

For mindre enn 10 minutter siden

Fra og med 15. juli er det åpent for nordmenn å igjen reise til store deler av Europa. Kun reise til seks land i EØS/Schengen-området vil fortsatt medføre karantene: Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria, Luxembourg og store deler av Sverige. Resten er nå åpent for reiser uten karantene, offentliggjorde justisminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø fredag.

De fleste landene i Europa er i gang med å løsne opp de mange restriksjonene etter coronaviruset. Men fortsatt finnes det regler, og ikke minst lokale variasjoner for disse.

– Landene er preget av corona, selv om de er grønne på vårt kart. Det er viktig å sette seg inn i situasjonen dit man velger å reise, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– På kort sikt har vi valgt å ikke vurdere enkelte regioner, men vi er opptatt av at folk må følge med på lokale retningslinjer og lytte til smittevern. Det er mange regioner å holde styr på, og man må være forberedt på at noen regioner kan være særlig rammet, sa fagdirektør i FHI, Frode Forland fredag.

Er man i et annet land idet landet går fra grønt til rødt på myndighetenes kart, vil man også havne i karantene når man kommer hjem – selv om landet var grønt da du reiste.

Her må du ha munnbind

For mange av de mest populære feriemålene må du regne med å måtte bruke munnbind, dersom du legger reisen dit.

For landene Spania, Italia, Frankrike, Belgia og Hellas er det påbudt å bruke munnbind på offentlig transport, og med unntak av Frankrike også inne i butikker – franske butikker kan selv velge om de vil innføre regel om dette.

Det er ikke påbudt med munnbind utendørs i disse landene, bortsett fra i enkelte regioner. Dette gjelder Lombardia i Nord-Italia, samt Catalonia i Spania.

Ifølge spanske El País skal også øygruppen Balearene, altså Mallorca, Ibiza, Menorca og Formentera, gjøre munnbind påbudt utendørs. Det vil også innføres begrensninger på sosiale sammenkomster på de populære ferieøyene, 70 mennesker utendørs og 30 innendørs. Skal du til Mallorca i sommer, er det altså anbefalt å holde et øye med situasjonen her.

I Hellas og Frankrike er det per i dag ingen regioner med spesielle regler for munnbind, men det blir likevel anbefalt i offentlige rom. De fleste av de vanlige smitteverntiltakene gjelder – for eksempel å holde avstand, og følge lokale retningslinjer.

I både Spania og Italia er det påbudt med munnbind innendørs i offentlige rom, der det ikke er mulig å holde anbefalt avstand på 1 meter.

I VGs coronaspesial kan du sjekke antallet smittede i det aktuelle landet, hvordan utviklingen har vært de siste dagene og når landet nådde en smittetopp.

Kan bli testet ved innreise

I noen land kreves det at du registrerer deg før du ankommer. Det gjelder Hellas, Spania og Storbritannia, der et skjema må fylles ut minst 48 timer før ankomst.

Du kan også bli tatt stikkprøve av på flyplassen, og i så fall må du isolere deg i 24 timer frem til resultatet er klart.

Italia er det fritt for innreise, med unntak av fire regioner: Sardinia, Sicilia, Apulia og Calabria, som også krever registrering på forhånd. Ellers er det nå full bevegelsesfrihet i landet.

I Hellas er det redusert kapasitet på offentlig transport, også på ferger og båt. Det samme gjelder i Italia.

Ellers er det i de aller fleste landene noe redusert kapasitet på typiske turistattraksjoner, som dyrehager, fornøyelsesparker, kinoer og teatre. I Italia er det for eksempel begrenset til maks 200 personer innendørs, og bruk av maske er obligatorisk på museum eller kulturarrangementer.

Publisert: 10.07.20 kl. 14:11

