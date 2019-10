AVTALE: I den siste tiden har amerikanske og tyrkiske soldater patruljert side om side i flere områder i Tyrkia. Nå trekker amerikanerne seg ut.

Derfor vil Tyrkia krige i Syria – enda en gang

For tredje gang på tre år forbereder Tyrkia seg på å krige på syrisk jord. Løftene er å overta IS-fanger, skape fred og bosette syriske flyktninger. Men nok en gang er det virkelige målet den kurdiske YPG-militsen.

Et angrep inne i Syria kan skje «når som helst», lover president Recep Tayyip Erdogan. I en tale gjengitt i den tyrkiske avisen Hürriyet, sier den tyrkiske lederen at «planene er lagt, ordrene gitt – vi vil gjennomføre en luft og bakkeoperasjon».

Etter å ha fått grønt lys fra USA, som dermed svikter sine kurdiske allierte, er Erdogan klar til å sende tyrkiske soldater inn.

– Vi har et uttrykk som vi pleier å si: Vi kan komme når som helst nattetid uten forhåndsvarsel, sier den tyrkiske presidenten, og legger til:

«Vårt mål er å overøse området øst for Eufrat med fred».

ARTILLERI: Tyrkiske militære kjører artilleri mot grensen av Syria, i provinsen Sanliurfa. Foto: AP

Angrep mot kurdisk by

Det er ikke første gang at Erdogan bruker svulstige ord i forberedelsene til krigføring i nabolandet. I august 2016, noen uker etter å opplevd et kaotisk kuppforsøk, og midt under en massiv utrensking i egne rekker, iverksatte Erdogan Tyrkias første bakkeoperasjon inne i Syria.

Den gang ble den såkalte «Operasjon Eufrats Skjold» fremstilt som en aksjon for å ta grensebyen Jarablus fra IS, men angrepene var i like stor grad rettet mot den kurdiske YPG-militsen.

Halvannet år senere, i januar 2018, gikk tyrkerne hardere til verks og rettet angrepet direkte mot YPG, som Erdogan likestiller med den forbudte kurdiske geriljaen PKK. Den gang kalte tyrkerne angrepene for «Operasjon olivengren», og fremstilte det som en fredsmisjon.









FORRIGE GANG: Tyrkiske soldater inne i Syria etter operasjonen mot byen Afrin i januar 2018.

Forbereder motstand

Tyrkia hevder de har «rensket 4000 kvadratkilometer for terror» ved de to tidligere aksjonene. Men denne gangen vil de gå øst for elven Eufrat, og inntil nylig ville det brakt dem i direkte konflikt med amerikanske styrker.

Nå er amerikanske tropper på full fart ut av regionen. Bilder fra Syria viser tungt, militært materiale som amerikanerne frakter ut av regionen. Erdogan-regjeringen er klare på hva som er målet for den kommende aksjonen: Nordøst-Syria skal «ryddes fri fra YPG/PKK-terror», heter det i en uttalelse.

– Terrororganisasjoner som YPG og PKK slenger rundt seg med slegge i regionen. Det er vår rett til å slå tilbake mot dette, sier Erdogan, ifølge den tyrkiske avisen Hürriyet.

PÅ VEI UT: Amerikanske styrker på vei ut av de kurdiske områdene i Syria. Foto: ANHA

Den kurdiske YPG-styrken, som utgjør hoveddelen av Syrian Democratic Forces (SDF), kjempet sammen med amerikanerne for å beseire IS i blant annet Raqqa.

Under kampene mot IS har SDF klart å ta et stort område i Nordøst-Syria, som i praksis er blitt del av det selvstyrte området som kurderne kaller Rojava. Nå lover SDF-talsmann Mustafa Bali at området skal beskyttes.

– Amerikanske styrker har holdt det de lovet, og begynner å trekke seg fra grensen, slik at området blir til en krigssone. SDF vil forsvare Nordøst-Syria koste hva det koste vil, skriver Bali på Twitter.









DEMONSTRERER: Syriske kurdere som støtter partiet YPG demonstrerer mot at amerikanske tropper skal trekke seg tilbake.

Bali legger ikke skjul på sin dype skuffelse, og skriver at amerikanske styrker på bakken visste å verdsette vennskap og allianser, men at president Donald Trumps beslutning om tilbaketrekking ødelegger all tillit. Meldingen er siden blitt fjernet fra Twitter.

Mandag fikk også Trump massiv kritikk og fordømmelse fra egne partifeller for beslutningen. Også Pentagon og forsvarsminister Mark T. Esper gikk hardt ut og sa at de ikke støtter en tyrkisk operasjon i Nord-Syria.

KLAR BESKJED: Talsmann for SDF viste tydelig på Twitter hva han mente om amerikanernes tilbaketrekking. Foto: SKJERMDUMP

At amerikanerne trekker seg ut betyr ikke at det er fritt frem for tyrkerne. Dersom de planlegger å gå så langt øst for elven Eufrat som Erdogan sier at de skal, så vil de møte sterk motstand ved den SDF-kontrollerte byen Qamishli.

Erdogans plan er på ingen måte ny. I flere år har han snakket om behovet for å hindre en «terrorkorridor» langs den tyrkiske grensen. Det han mener er at et selvstyrt, kurdisk område vil kunne bli en base for angrep på Tyrkia.

Erdogans argument er at han vil danne en «sikker sone» på 30 kilometers bredde langs den tyrkiske grensen – inne på syrisk jord. Dit lover han å repatriere 2–3 millioner syriske flyktninger. Et slikt område vil i praksis fungere som en buffer for tyrkerne, og planen ble lansert av Tyrkia allerede våren 2016.

VISTE FREM KART: Erdogan med plansje under et møte i FN i slutten av september. Den røde streken viser området der han ønsker en såkalt «sikker sone» inne i Syria. Foto: DON EMMERT / AFP

I slutten av september gikk Erdogan på talerstolen i FN og tok til orde for en slik «sikker sone». Kartet han da holdt frem, der Syria var markert med gult, hadde en tykk rød stripe langs hele grensen mot Tyrkia. Det er dette området Erdogan ønsker kontroll over.

Kan påvirke IS-leiren

Dersom Tyrkia «frigjør» grenseregionen fra SDF, så vil tyrkerne også overta ansvaret for de titusenvis av fangene fra IS som kurderne nå har kontroll over. Men i realiteten er det ikke snakk om å dra så langt sør som ned dit hvor den mye omtalte al-Hol leiren ligger.

Like fullt vil det kunne påvirke situasjonen i området, der sikkerheten allerede er under voldsomt press etter opptøyer i leiren i forrige uke. Erdogan er åpen på at Tyrkia vil trenge hjelp til håndteringen av IS-fangene fra resten av Europa.

Kartet den tyrkiske presidenten har vist frem, tydeliggjør uansett at den tyrkiske lederen ønsker et sammenhengende belte inne på syrisk jord, helt øst til grensen med Irak.

Brett McGurk, den tidligere amerikanske spesialutsendingen til kampen mot IS, er blant dem som har advart mot den tyrkiske planen. McGurk gikk av i protest da Trump begynte å snakke om å trekke tilbake amerikanske styrker fra Syria i desember i fjor.

Det Tyrkia vil gjøre er i realiteten å annektere en del av Syria, er McGurk sin analyse. Dette avvises av den tyrkiske presidenttalsmannen Ibrahim Kalin: Tyrkia vil respektere syrisk territorium, og ønsker kun å hindre terror og gi flyktninger sine områder tilbake, hevder Kalin.

Samtidig forbereder FN seg på den alvorlige utviklingen: Tyrkias krigsplan kan skape en ny flyktningbølge, advares det.

– Vi vet ikke hva som kommer til å skje. VI forbereder oss på det verste, sa FNs humanitære koordinator for Syria, Panos Moumtzis.

Publisert: 07.10.19 kl. 21:56







