NOTORISK KRIMINELL: John Dillinger poserer med aktor Robert Estill (t.v.) i fengselet i Indiana i 1934. Foto: ASSOCIATED PRESS

Beryktet gangster skal graves opp i USA i desember

Amerikanske myndigheter har igjen godkjent en søknad om å få grave opp den beryktede skurken John Dillingers levninger i Indiana.

Det er familiemedlemmer av den notoriske skurken John Dillinger som ønsker at gangsteren fra 1930-årene, skal graves opp, 85 år etter at han ble skutt og drept av FBI i Chicago.

Det vil få slutt på konspirasjonsteorier om at det ikke er han som egentlig er begravet på gravstedet i Crown Hill i Indiana, og familien ønsker å få et svar, for de har også sine tvil.

En nevø av Dillinger, Michael C. Thompson, har bedt om at graven åpnes og at levningene stedes til hvile på nytt på Crown Hill-kirkegården.

GRAVEN: John Dillinger er, antakeligvis, gravlagt her på kirkegården Crown Hill i Indianapolis. Foto: Darron Cummings / AP

Gravstedet er ikke så begeistret for avgjørelsen, og det har vært en lang kamp for Dillingers etterkommere.

I juli ble det meldt at åpningen av graven skulle skje i september, mens helsemyndighetene i Indiana torsdag avgjorde at åpning av graven skal skje 31. desember 2019. Gravstedet har varslet at de vil ta den avgjørelsen til retten.

Samfunnsfienden

Dillinger var i sin tid en av USAs mest notoriske kriminelle, og en folkehelt for mange. FBI sier at han og gjengen hans drepte ti mennesker i forbindelse med en serie bankran rundt om i Midtvesten i 30-årenes nedgangstider.

Han rømte fra fengsel tre ganger, stjal maskingevær fra politiet og ble stemplet av politiet som deres og samfunnets verste fiende: «Public Enemy Number One». Han oppnådde i stedet heltestatus.

«MOST WANTED»: John Dillinger var en ettersøkt forbryter i USA på 30-tallet. Foto: PAUL WALSH / AP

Han ble skutt av FBI utenfor en kino i Chicago i 1934 og begravet på Crown Hill Cemetery i hjembyen Indianapolis i Indiana.

Dillingers niese, Carol Thompson, sier hun har ny informasjon som tyder på at det ikke var onkelen som ble begravet.

Hun sier registreringer av øyenfargen, arr, tenner og fingeravtrykk ikke stemmer.

– Jeg mener og tror at det er av avgjørende betydning å få vite om Dillinger levde etter den oppgitte dødsdatoen 22. juli 1934, sier hun.

– Hvis han ikke ble drept den dagen, er jeg interessert i å få vite hva som skjedde med ham, hvor han levde, om han hadde barn, og om noen slike barn eller barnebarn lever i dag.

FBI avviser

FBI i Chicago har skrevet på Twitter at det er utelukket at levningene i graven ikke tilhører Dillinger.

FBI skriver at det finnes «et vell av informasjon dokumenterer Dillingers bortgang» og at ideen om at det var en dobbeltgjenger av Dillinger som døde i hans sted, bare er en konspirasjonsteori.

Uansett blir det litt av en jobb å åpne graven. Kroppen som ligger der, ble begravet under et lag med betong og skrapjern, toppet med fire tjukke lag armert betong.

– Frykten var at noen skulle komme og grave opp graven og enten skjende liket eller stjele det. Dillinger-familien var faktisk tilbudt penger for å låne ut liket til utstillinger, så de var litt bekymret, sier historikeren Susan Sutton.

