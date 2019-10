MØTTES I SEPTEMBER: Her er Australias statsminister Scott Morrison og Donald Trump utenfor Det hvite hus. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Skal ha bedt Australia om hjelp: Ville vite bakgrunnen for Russland-granskingen

Ifølge amerikanske medier skal Donald Trump ha bedt sin australske kollega om hjelp i forbindelse med den mye omtalte Mueller-etterforskningen.

USAs president har vært i hardt vær etter at en varsler slo alarm om en telefonsamtale med Ukrainas president fra i sommer.

Nå skaper Trump nok en gang overskrifter som følge av sin telefonkontakt med andre statsledere – denne gangen med Australias statsminister Scott Morrison i andre enden.

Flere amerikanske medier, deriblant New York Times, CNN og ABC News siterer anonyme kilder med kjennskap til det som beskrives som en «nylig telefonsamtale» mellom de to. New York Times, som først meldte om samtalen, skriver at Trump kontaktet Morrison for å få hjelp til å finne ut mer om bakgrunnen for Russland-granskingen, som ledes av statsadvokat John Durham.

Ifølge australske Sydney Morning Herald fant samtalen sted for noen uker siden.

Bekrefter flere samtaler

Det amerikanske justisdepartementet bekrefter at en samtale om dette temaet fant sted mellom de to statslederne.

– På forespørsel fra justisminister Barr, har presidenten kontaktet andre land for å be dem om å introdusere justisministeren og statsadvokat Durham til de riktige myndighetspersonene, sier talsperson for det amerikanske justisdepartementet Kerri Kupec til nyhetsbyrået AP.

Ifølge ABC News skal Barr blant annet ha bedt Trump kontakte Italias statsminister om det samme.

– Alltid klar til å bistå

Overfor australske ABC bekrefter en talsperson for den australske regjeringen at statsminister Morrison snakket med Trump om Russland-granskingen.

– Den australske regjeringen har alltid vært klar til å bistå og samarbeide med innsats som kan bidra til å gi et klarere bilde av sakene som etterforskes. Statsministeren bekreftet igjen dette i sin samtale med presidenten, sier talspersonen.

Varslet etter drinker

Bakgrunnen for at Australia har havnet i Trump og Barrs søkelys er fordi et av de opprinnelige varslene i saken kommer nettopp herfra: Landets tidligere toppdiplomat i London, Alexander Downer, varslet om en samtale han hadde med den tidligere Trump-rådgiveren George Papadopoulos i 2016.

Da de to drakk drinker sammen i London, skal Papadopoulos ha sagt at han hadde informasjon som kunne skade Trumps motkandidat Hillary Clinton. Downer varslet sine egne myndigheter om dette, som så igjen varslet amerikansk etterretning.

New York Times: Forsøk på press

En anonym kilde i USAs justisdepartmenet sier til CNN at samtalen mellom Trump og Morrison er i en helt annen kategori enn Ukraina-samtalen, og at det er helt i orden å be et annet land om hjelp til å skaffe informasjon om en pågående etterforskning.

New York Times skriver imidlertid at Trump forsøkte å presse den australske statsministeren, og hevder at den i likhet med den mye omtalte Ukraina-samtalen viser at USAs president bruker diplomati på høyt nivå for å fremme sine personlige politiske interesser.

Det foreligger ingen offentlig utskrift av samtalen. Årsaken skal være at Det hvite hus har sørget for at kun en liten gruppe i presidentens krets har hatt tilgang til den, noe som er uvanlig.

Det samme skjedde imidlertid med samtalen med Ukrainas president den 25. juli, som nå er helt sentral i en riksrettsprosess.

