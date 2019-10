FRUKTBART PAR: Sue og Noel Radford med barna på «This Morning Show» i desember i fjor. Foto: Ken McKay/ITV/REX / REX

Venter baby nummer 22!

Storbritannias største familie blir enda større. Sue og Noel Radford har fått babyer i 30 år, og venter nå den 22 i rekken!

Nå nettopp







Den verpesyke duoen publiserte nyheten på sin egen Youtube-kanal søndag.

På videoen får seerne være med på ultralyd-undersøkelse, og etterpå forteller Sue at hun er 15 uker på vei – og at de snart får vite barnets kjønn. De understreker at de enn ikke har bestemt hvordan de skal offentliggjøre dét.

– Et øyeblikk har vi lyst på en jente, og det neste har vi lyst på en gutt, sier Noel på videoen.

Babyen skal komme i april, og de flere hundre tusen som følger dem på Facebook og Instagram får være med på reisen.

«Avhengig» av å føde

Ifølge The Independent kom den førstefødte, Chris, i 1989 da Sue var 14 år gammel. På 30. året holder altså ekteparet koken.

De to eldste, Chris og Sophie (25), har flyttet ut, mens resten av gjengen bor i et hus med ti soverom, skriver avisen.

VG har skrevet om dem før, i 2015. Da hadde paret «bare» 17 barn, inkludert nyfødte Hallie.

– Jeg tror hun er den siste, men aldri si aldri. Vi prøver ikke aktivt på å få flere barn, men jeg går heller ikke på p-piller, uttalte mamma Sue da.

Hun fortalte at det å føde barn nesten var blitt en avhengighet:

– Du kan ikke slå følelsen av å møte et nytt lite menneske. Jeg elsker det. Det er sikkert derfor vi har gjort det så mange ganger.

Minnes Alfie

Familien har vært å se i et realityprogram, «16 kids and counting», i 2013. Siden da har søskenflokken blitt større og større.

Brødrene og søstrene til den kommende Radford-babyen heter ifølge Sky News Chris (30), Sophie (25), Chloe (23), Jack (22), Daniel (20), Luke (18), Millie (17), Katie (16), James (15), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie (3), Phoebe (2), Archie (18 måneder) og Bonnie Raye (11 måneder).

Tallet blir 21 på grunn av Alfie, en baby Sue mistet 23 uker inn i svangerskapet i 2014. Ifølge Woman Magazine hedrer familien minnet hans ved å anse ham som en av familien, og treåringen Hallie har mellomnavnet Alphia.

Publisert: 22.10.19 kl. 02:17







