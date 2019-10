DEMONSTRASJONER: Massive demonstrasjoner ble avholdt i Hongkong fredag, etter snart fire måneder med uro. Foto: Vincent Thian / AP

Avis: Gutt (14) skutt under demonstrasjoner i Hongkong

Helsepersonell bekrefter overfor South China Morning Post at en 14 år gammel gutt er innlagt på sykehus etter å ha blitt skutt i brystet av politiet i Hongkong.

Oda Ording

NTB

Politiet har ifølge Hongkong-avisen bekreftet at de avfyrte skudd som traff 14-åringen.

Han skal nå være overført til Tuen Mun-sykehuset hvor han får medisinsk behandling for skuddskadene.

Ved ett-tiden natt til lørdag lokal tid publiserte regjeringen, ifølge avisen, en offentlig uttalelse hvor de kommenterer opptøyene som fant sted i Yuen Long – det samme området hvor gutten ble skutt.

De opplyser om at en gruppe som deltok i opptøyer ved nitiden fredag kveld, omringet en sivilkledd politimann. Ifølge myndighetene falt politimannen på bakken før han avfyrte et skudd i selvforsvar.

Det fremgår ikke av uttalelsen hvorvidt det var dette skuddet som traff 14-åringen.

– Deretter kastet en demonstrant en bensinbombe på ham slik at kroppen hans tok fyr. Da han prøvde å flykte, mistet han pistolen og magasinet på bakken. En demonstrant prøvde å ta pistolen, men ble stoppet av politimannen, står det videre i uttalelsen.

TÅREGASS: Demonstranter løp da politiet brukte tåregass under protester i Wong Tai Sin-distriktet i Hongkong fredag. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / X02943

Forsvarte våpenbruk

Hendelsen skjer etter nok en kveld med voldsomme demonstrasjoner i Hongkong, som har ført til at T-bane og andre transportmidler holdes stengt lørdag morgen.

Det er bare noen dager siden en 18 år gammel demonstrant ble skutt i skulderen av politiet, i forbindelse med demonstrasjoner under 70-års jubileet til det kinesiske kommunistpartiet. Mannen er fortsatt innlagt på sykehus med kritiske skader.

Politiet uttalte i etterkant av hendelsen at politimannen fryktet for sitt eget liv og at våpenbruken derfor var nødvendig.

Demonstrantene svarte på sin side med nye protester. Sky News’ reporter Siobhan Robbins, som følger situasjonen i Hongkong tett, sier at hendelsen har brakt protestene inn i en ny fase.

– Med denne handlingen har myndighetene provosert frem et dypere sinne og mistillit. Det er vanskelig å se hvordan sårene i denne byen vil kunne gro, sier hun ifølge Sky News.

SKUTT: To personer hjelper en demonstrant som ble skutt under fredagens demonstrasjoner i Wong Tai Sin-distriktet. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / X02943

Maskeforbud trer i kraft

Tidligere fredag ble det kjent at myndighetene i Beijing støtter maskeforbudet til Hongkongs leder Carrie Lam, som trer i kraft natt til lørdag.

Heretter vil det være ulovlig for demonstranter å bruke ansiktsmasker i opptog og forsamlinger. Forbudet omfatter både lovlige og ulovlige demonstrasjoner.

Forbudet er en del av krisetiltakene Lam har besluttet å innføre som et svar på urolighetene i Hongkong.

Kriselovene, som ikke har blitt iverksatt på 50 år, åpner også for portforbud, sensur av medier og kontroll over havner og transport. Hongkongs leder har foreløpig ikke uttrykt et ønske om å iverksette noen av disse.

Kinas talsperson Yang Guang for Hongkong sier at forbudet er nødvendig for å stanse voldsforbrytelser og å gjenopprette lov og orden.

– Kaoset som hersker i Hongkong kan ikke fortsette i evig tid. Det er tid for å stanse stormen med en mer tydelig holdning og effektive metoder.

BRANN: Demonstrantenes bruk av bensinbomber har forårsaket flere branner som en del av demonstrasjonene i Hongkong. Her fra fredagens opptøyer i Wong Tai Sin-distriktet. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / X02943

Utstrakt politivold

Det er snart fire måneder siden demonstrasjonene startet i Hongkong.

Det som begynte som en protest mot et lovforslag som ville muliggjøre utlevering av mistenkte i straffesaker til Kina, utviklet seg raskt til å omfatte kritikk mot ledelsen av regimet. Demonstrantene mener de er for lojale mot det kinesiske lederskapet i Beijing.

Millioner av mennesker har tatt til gatene, og antall arrestasjoner antas å ligge på rundt 1500.

Amnesty har dokumentert utstrakt og brutal politivold, arrestasjoner uten lovhjemmel og tortur av fengslede demonstrasjoner.

– Bevisene er tydelige. I søken etter hevn har Hongkongs sikkerhetsstyrker vist et urovekkende mønster av hensynsløse og ulovlige taktikker mot mennesker under demonstrasjonene, sa Amnestys Øst-Asia-direktør Nicholas Bequelin i forbindelse med offentliggjøringen av rapporten.

