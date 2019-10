STENGT: VG er området der al Hol-leiren er, men av sikkerhetshensyn holdes sivile unna leiren. Dette bildet er fra da VG besøkte al Hol i juni. Foto: Harald Henden, VG

Al-Hol-sjef om opptøyene: Slik dreper kvinnene hverandre etter hemmelige «rettssaker»

QAMISHLI, SYRIA (VG) I to telt innenfor gjerdene i al-Hol-leiren har en gruppe ekstreme utenlandske kvinner opprettet et Sharia-rettssystem for å dømme andre kvinner til døden i IS’ ånd. Deretter følger groteske drap.

Mandag formiddag kom de første desperate meldingene ut av den beryktede interneringsleiren i Syria.

Det var brutt ut opptøyer inne i delen av leiren der 10.000 europeiske og andre utenlandske IS-kvinner og deres barn befinner seg. Flere var skutt, sivile hjelpeorganisasjoner trakk seg ut og kurdiske soldater rykket inn i et forsøk på å få kontroll.

Hva hadde skjedd?

FORTELLER DETALJER: Shexmos Ahmad er sjef for alle leirene med kvinner og barn i nordøstlige Syria, inkludert al Hol. Da VG møtte han tirsdag forklarte han hvordan de radikaliserte kvinnene dreper andre i leiren. Foto: Harald Henden, VG

VG befinner seg nå i nordøstlige Syria, i regionen der leiren er. Vi har kjørt til flere omkringliggende byer for å forsøke og finne ut av hva som skjedde i leiren mandag.

Vi har også søkt om å komme inn i selve leiren, men på grunn av den ekstraordinære hendelsen, slipper ingen journalister foreløpig inn.

Regionen her er militært og politisk kontrollert av kurdiske selvstyremyndigheter, som utnyttet muligheten til å ta makten fra Assad-regimet i nordøst, tidlig i Syria-krigen. Etter at krigen mot IS endte i vår, er sikkerhetssituasjonen fortsatt anspent. Det er hyppige, væpnede militære veisperringer, uansett hvilken retning vi reiser.

SAMME DAG: Et videoklipp fra det kurdiske nyhetsbyrået ANHA viser demonstrerende kvinner i leiren samme dag, mandag, som drapet skjedde. Foto: ANHA news

Kvelning og knekte nakker

I byen Qamishli møter VG sjefen for alle leirene med kvinner og barn i nordøstlige Syria, inkludert al-Hol. Shexmos Ahmad, fra de kurdiske selvstyremyndighetene, kommer med dramatiske detaljer om hva som skjedde dagen i forveien.

Han starter med å fortelle om forholdene i leiren i forkant av opptøyene.

– De kurdiske styrkene beseiret IS i vår, men en stadig større andel av kvinnene forsøker nå å gjenreise IS-styre inne i leiren. De heiser IS-flagg og lærer de små barna ekstrem, voldelig ideologi, sier han.

VG har i en rekke artikler beskrevet den siste utviklingen i leiren, der kvinner som angrer på sin tid med IS straffes hardt.

Leirsjefen går deretter i detalj og bekrefter et rykte som en stund har kommet fra leiren: Kvinnene har laget et eget rettssystem basert på de ekstreme Sharialovene kjent fra områdene IS tidligere kontrollerte.

Mandag var om lag 50 radikaliserte kvinner, som fortsatt brenner for IS’ ekstreme tolkning av Islam, samlet i et av disse teltene. En indonesisk kvinne var av «rettssystemet» dømt til døden for ikke å ha fulgt den radikale kleskoden.

– Hun ble stukket i hjel med kniv, sier Shexmos Ahmad til VG.

Han forteller at drapene etter disse rettssakene utføres på tre måter: Knivstikking, kvelning ved å presse en pute over ansiktet, eller ved å brekke nakken til de «dømte» kvinnene.

Vakt knivstukket i opptøyene

Søndag ble en annen indonesisk kvinne funnet i et kloakkløp i leiren med stikkskader, og ifølge myndighetene her ble også hun trolig drept etter å ha gjennomgått lignende behandling i forkant.

Ahmad sier at han vet om minst fire slike drap den siste tiden. En annen drept kvinne skal ha vært fra Usbekistan, mens nasjonaliteten til den fjerde er ukjent. Da drapet på den indonesiske kvinnen skjedde på mandag, forsøkte en kvinnelig kurdisk vakt å stoppe volden.

– Hun ble knivstukket av kvinnene, men overlevde skadene. De 50 kvinnene virket forberedt, flere av dem var væpnet med lette våpen de hadde laget av utstyr i leiren, sier Ahmad.

BRUKER PUTER TIL Å DREPE: Shexmos Ahmad tar frem en pute under intervjuet for å forklare en av metodene de radikaliserte kvinnene har brukt for å drepe kvinner med andre syn enn dem selv. Foto: Harald Henden, VG

Mener de følger ordre fra IS-lederen

Det ble kaotisk da andre væpnede styrker så rykket inn i leiren for å stoppe de voldelige opptøyene. Timer senere fikk de kontroll på situasjonen, men flere kvinner, minst syv, skal ha blitt skadet.

– Jeg er overbevist om at dette skjer som følge av IS-lederens oppfordring til å angripe, sier han videre.

Abu Bakr al-Baghdadi overlevde den brutale krigen mellom den internasjonale koalisjonen og IS, der flere titalls tusen av hans krigere ble drept. Baghdadi antas å befinne seg et sted i ørkenområdene i Irak eller Syria, og fra hans skjulested oppfordret han nylig tilhengere til å forsøke og befri de internerte kvinnene i al-Hol.

Shexmos Ahmad er redd for utviklingen i tiden som kommer. Særlig hvis det internasjonale samfunnet ikke hjelper de kurdiske selvstyremyndighetene mer enn nå.

– Jeg er dypt bekymret, sier han.

