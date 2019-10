I SYRIA: Storebroren, som snart fyller fem år, vil måtte skille fra søsteren på tre år, dersom han hentes alene til Norge for å få helsehjelp. Moren vil ikke gi fra seg noen av barna. Foto: Privat

UNICEF: UD tar feil om ansvaret for norske Syria-barn

FNs barnefond mener Utenriksdepartementet tar feil når det avviser at Norge har et ansvar etter barnekonvensjonen for norske barn i IS-leirer i Syria.

VG skrev forrige uke at MDG-politiker Une Bastholm hadde bedt om en avklaring om Norge hadde et ansvar etter FNs barnekonvensjon for de norske barna i al-Hol leiren i Syria, all den tid leiren befinner seg i et statsløst område.

Svaret fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide hadde følgende konklusjon:

«Det følger av barnekonvensjonen at en statspart er forpliktet til å sikre konvensjonsrettighetene for ethvert barn innenfor statens jurisdiksjon. De norske barna i leiren Al-Hol i Syria befinner seg ikke innenfor norsk jurisdiksjon. Norge har derfor ikke en forpliktelse etter barnekonvensjonen til å sikre deres konvensjonsrettigheter.»

Ble bedt om å hente

Men FNs barnefond, UNICEF, er ikke enige i Utenriksdepartementets tolkning, forklarer Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge. Hun mener dette ikke er et spørsmål om Norge har jurisdiksjon eller ikke, etter det er ingen tvil om at Norge har juridisk og fysisk adgang til å hente sine statsborgere ut av området.

– Lokale selvstyremyndigheter og FN har bedt Norge om å hente barna, og ved å hente fem barn har vi vist at det er mulig. Hvis Norge ikke henter de norske barna er konsekvensene for dem svært alvorlige. Bare ved å være i Al Hol-leiren utsettes barna for grove menneskerettighetsbrudd, og i verste fall kan barna komme til å miste livet, sier Viken.

– Gjelder for utlandet

Barnekonvensjonen forplikter norske myndigheter til å vurdere hva som er barnets beste i all politikk som berører barn; også når det gjelder barn i utlandet, påpeker Viken.

– Når norske myndigheter velger å ikke hente ut de norske barna, er dette etter Barnekonvensjonen å anse som en handling. Ved enhver handling må Norge gjøre en vurdering av hvordan denne påvirker barna og om utfallet er til det beste for dem. UNICEF Norge mener det er klart at barnas beste er at Norges henter dem hjem sammen med sine mødre.













I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

MDG tok tidligere til orde for at Stortinget skulle instruere regjeringen til å hente hjem en syk 4-åringen og moren, et forslag som ble nedstemt i Stortinget.

Leirene der til sammen fem norske kvinner og seks norske befinner seg ligger i regionen som de syriske kurderne kontrollerer, og der det de siste ukene har vært omfattende krigshandlinger.

