TOPPVITNE: Fungerende ambassadør i Ukraina, Bill Taylor, på vei inn til Capitol Hill tirsdag formiddag lokal tid. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Ukraina-ambassadør knytter pengefrys til krav fra Trump

NEW YORK (VG) USAs ambassadør til Ukrainas, Bill Taylor, sier han fikk beskjed om at «alt» var avhengig av et løfte fra Ukrainas president om å etterforske Joe Biden og valget i 2016.

Demokratene i Representantes Hus er i full gang med granskingen som kan lede til at president Donald Trump stilles for riksrett.

De har innkalt en rekke vitner som kan ha kjennskap til omstendighetene for at Trump ba Ukrainas president om hjelp til undersøke to forhold:

* Tilbakeviste påstander om at Joe Biden og sønnen hans var involvert i korrupsjon.

* En teori om at det var Ukraina, og ikke Russland, som blandet seg inn i det amerikanske valget i 2016. Dette til tross for at amerikansk etterretning har slått fast at det var Russland sto bak.

Demokratene mener Trump misbrukte makten han har som USAs president til å oppnå dette.

Spørsmålene er blant annet om besøk i Det hvite hus eller beslutningen om å holde tilbake militærhjelp på nærmere 400 millioner dollar, ble brukt som pressmiddel.

«Alt» var avhengig av kunngjøring

I dag forklarte USAs ambassadør til Ukraina, Bill Taylor, seg om saken for lukkede dører.

Her fortalte han at han via en annen diplomat, USAs EU-ambassadør Gordon Sondland, fikk vite at Trump stilte krav til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– I løpet av denne telefonsamtalen fortalte ambassadør Sondland meg at president Trump hadde sagt til ham at han ville at president Zelensky skulle gi en offentlig uttalelse om at Ukraina vil etterforske Burisma og påstått ukrainsk innblanding i det amerikanske valget i 2016, sa Taylor i sin åpningsuttalelse, gjengitt av CNN.

Joe Bidens sønn satt i styret til Burisma, et ukrainsk gass-selskap, men det er ingenting som tilsier at han har gjort noe galt.

Videre skal Sondland ha sagt at det var feil å si at et møte i Det hvite hus var avhengig av en offentlig kunngjøring.

– Faktisk sa ambassadør Sondland at «alt» var avhengig av en slik kunngjøring, inkludert sikkerhetsassistanse.

Demokratenes representant Debbie Wasserman bekrefter overfor New York Times at Taylor knyttet avgjørelsen om å holde tilbake militærhjelp og avvise et møte i med Zelensky, til ønsket om at Ukraina skulle etterforske Burisma og teorien om 2016-valget.

– Lynsjing

Selv har Trump benektet at dialogen med Ukraina innebar en såkalt «quid pro quo», en motytelse.

Samme dag som Taylor vitnet i Kongressen, kalte Trump riksrettsprosessen mot ham for «en lynsjing», noe som skapte sterke reaksjoner.

Tidligere har tekstmeldinger mellom Taylor og to andre diplomater blitt offentliggjort.

«Sier vi nå at militærhjelp og et møte i Det hvite hus avhenger av at de setter i gang en etterforskning?» skrev han til USAs EU-ambassadør Gordon Sondland.

En uke senere skrev Taylor til både Sondland og USAs daværende spesialutsending Kurt Volker til Ukraina at han mente det var galskap å holde tilbake militærstøtte for å få hjelp i en politisk kampanje.

Han la til: «Russerne elsker det».

Sparket forgjengeren

Taylor ble sjef for ambassaden i Ukraina etter at ambassadør Marie Yovanovitch mistet posten i mai. Hun hadde krevd at Det hvite hus' brukte offisielle kanaler når de skulle be Ukraina etterforske Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon.

Yovanovitch har alt vitnet for Kongressen og hevdet da at Trump presset utenriksdepartementet til å få henne fjernet, skriver NTB.

I forrige uke medga Trumps stabssjef Mick Mulvaney på en pressekonferanse at en av grunnene til at Trump holdt tilbake militærhjelp til Ukraina, var å få myndighetene til å etterforske om Demokratenes e-postservere befant seg i landet. Noen timer senere gikk han tilbake på uttalelsene og anklaget mediene for feiltolkning, skriver NTB.

