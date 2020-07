VG-Peil-Logo Bruker TikTok i fengsel Innsatte i USA legger ut videoer fra livet bak murene. De viser hvordan de lager mat, klipper hår og hvordan forholdene er under pandemien. Eivind A. Haugen Av Publisert 22. juli, kl. 19:26 Videoene fra bak murene har blitt svært populære. Hashtagen #prisontiktok har over 20 millioner visninger. Blir fangene tatt kan de få strenge straffer. Eivind A. Haugen Av Publisert 22. juli, kl. 19:26 Brukeren @weedop14 har lagt ut flere videoer fra fengselet i Alabama. Han sier til Wired at mange vakter vet om telefonene, men lar de insatte beholde dem fordi «de vet at det gjør livet deres lettere». Men ikke alle tar like lett på det, og blir du tatt risikerer du å bli satt i isolasjon eller bli siktet for nye lovbrudd. Du kan også miste retten til prøveløslatelse . Eivind A. Haugen Av Publisert 22. juli, kl. 19:26 I starten av april sendte en innsatt live fra fengsel. Han sa cellekameraten hadde corona og at ansatte i fengselet fortalte dem at «halvparten av de innsatte kom til å dø». Eivind A. Haugen Av Publisert 22. juli, kl. 19:26

Omtaler fengsler som corona-«hotbeds»

Amerikanske fengsler er kraftig påvirket av coronapandemien. Ifølge aktivistgruppen The Marshall Project er over 64.000 innsatte smittet av sykdommen per 16. juli. Det er 13 prosent mer enn uken før. De skriver også at over 40.000 har blitt friske.

I juni skrev New York Times at over 68.000 var smittet. En rapport fra forskere fra John Hopkins University slo i starten av juli fast at smitten i amerikanske fengsler var 5.5 høyere enn i resten av samfunnet. Dødsraten var tre ganger så høy.

I rapporten presiserer de at funnene trolig er høyere, ettersom flere fengsler ikke tester eller loggfører smittetilfeller.

Foto: TANNEN MAURY / EPA

Amerikanske fengsler har blitt et episenter for coronaviruset i USA. Trange celler, begrensede hygienetiltak og overbefolkning har gjort fengslene til det amerikanske medier omtaler som «hotbeds»

I et fengsel i Ohio har over 80 prosent av de innsatte hatt viruset, og på det beryktede San Quentin-fengselet i California har nær halvparten testet positivt. Andre fengsel i delstaten har også hatt høy smitte, og medisinsk ansvarlig for fengslene er i hardt vær etter at myndighetene var sene med å reagere på utbruddet.

«Noen fengsel tok grep tidlig for å kontrollere utbruddet, men det er lite trolig at covid-19 i amerikanske fengsler blir begrenset uten flere tiltak» skriver forfatterne av JAMA-rapporten.