FOLKETOMT: Bartenderen Rick Carter har sett bedre tiden i baren hvor han har jobbet i 35 år. Foto: Thomas Nilsson / VG

I Joe Bidens hjemby: – Det er mange som ikke liker Biden, men de misliker Trump mer

SCRANTON (VG) Joe Biden (77) leder over Donald Trump (74) på de fleste meningsmålingene i den viktige vippestaten Pennsylvania. Men til tross for at det var her han vokste opp, er ikke folk entusiastiske foran presidentvalget.

Det er søndag ettermiddag i Scranton og bartender Rick Carter (74) har på seg en maske som dekker hele ansiktet der han står bak nylig installerte plexiglas-paneler og ser oppgitt ut.

Stolene ved bardisken er fjernet, og de få bordene står i riktig corona-avstand i den tomme baren. Et godstog passerer knirkende forbi noen meter utenfor de store vinduene.

– Selv om han ikke er den perfekte kandidaten, kommer jeg til å stemme på Biden. Han er det beste valget, sier Carter.

– Mange mennesker liker egentlig ikke Biden, men de misliker Trump mer. Det er det jeg hører fra folk som kommer til baren. Trump splitter landet helt sinnssykt, det er et slags «oss mot dem»-scenario. Det er forferdelig.

Dagens første kunder kommer inn. Det er to middelaldrende kvinner som først bestiller Bloody Mary's, men som angrer seg etterpå. Det blir to øl i stedet.

– Jeg tror folk som var på vippen forrige gang, folk som hatet Hillary og som stemte på Trump, kommer til å stemme på Biden denne gangen, sier Rick etter at han levert ølen til uteserveringen.

forrige









fullskjerm neste TÅGEN STANNAR INTE: Godstågen passerar förbi den gamla tågstationen i Scranton som numera är ombyggd till ett hotell.

Baren har bare vært åpen siden begynnelsen av juli, etter å ha vært stengt i flere måneder under vårens corona-pandemi.

Den ligger i en gammel togstasjon som da persontogene stoppet å gå til Scranton på begynnelsen av 19809-tallet, ble omgjort til et hotell. Rick Carter har jobbet her i 35 år, men han har aldri opplevd noe lignende det som skjer akkurat nå. Med få gjester og en ny bølge av corona-saker i landet, ser han ikke en lys fremtid.

– Det er ikke slik en bar være, det er mening at man skal sosialisere. Jeg tror de kanskje må stenge igjen snart.

Han er ikke imponert over hvordan president Trump har håndtert pandemien.

– Han er ikke så oppmerksom på forskerne om coronaen. Hans håndtering har vært forferdelig, helt fryktelig.

De 34 varmegradene henger tungt over de tomme gatene i en by som en gang hadde en blomstrende stål- og kullindustri, men som mistet fotfestet i den nye verdenen som kom etter andre verdenskrig.

De to artistene Many Wisdom og Eric Bussart jobber med et veggmaleri med budskapet «Human after all». Det er et bidrag til vårens demonstrasjoner og debatt for svartes rettigheter i USA.

– Det er for å bevisstgjøre. På slutten av dagen spiller ikke rase eller kjønn noen rolle, vi er alle mennesker, sier Wisdom.

forrige





fullskjerm neste VÄGGMÅLNING MED BUDSKAP: Many Wisdom (t.v.) och Eric Bussart målar orden «Human after all» på en vägg i Scranton.

Han mener også det er viktig å gjøre det mulig for alle å stemme.

– Jeg jobber for å kunne stemme digitalt. Det er viktig for å få folk til og stemme. På grunn av Covid-19 er det mange som ikke vil stå i køer og ta på ting i valgboden.

– Hvem skal du stemme på?

– Jeg har ikke bestemt meg. Men jeg skal definitivt ikke stemme på Trump.

Bussart er enig.

– Jeg skal ikke stemme på Trump, men jeg liker ikke Biden, han virker ikke som en presidenttype. Han er gammel, og han gjør ikke en god jobb med å få folk til å være entusiastiske overfor ham.

– Kan det ende med at dere stemmer på Biden fordi dere syns han er et bedre valg enn Trump?

– Ja, det var sånn det ble i forrige valg. Jeg elsket ikke Hillary, men jeg trodde det ville bli bedre for landet.

Peter Burke (21) vokste opp i samme gate som Joe Biden, bare 60 år senere. Han beskriver North Washington Avenue i Green Ridge-området som rolig og fredelig.

– Det er standard Middelklasse-Amerika.

– Da Obama ble valgt i 2008 var jeg åtte år, og syns det var rimelig kult at visepresidenten hadde vokst opp i de samme gatene som deg.

FØRSTEGANGSVELGER: Peter Burke har bestemt seg. Han skal stemme på Joe Biden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Burke sitter på trappen til huset hvor han vokste opp, hvor han fremdeles bor med sine foreldre. To Joe Biden-skilt er slått opp på plenen utenfor huset, og han er ikke i tvil om hvem han skal stemme på i det første presidentvalget hvor han har stemmerett.

– Jeg vil si at alle i denne gaten støtter Joe Biden.

– Jeg tror sjansene hans er gode nå. Men man vel aldri hva Trump gjør med russere som blander seg inn i valget vårt og ber Kina om hjelp.

Litt lenger ned i samme gate har George Bucher og Christina Clark nettopp flyttet inn et nytt hus. Christina skal begynne i ny jobb på et universitet i nærheten og har flyttet hit fra Arlington, Virginia. De er Demokrater og har sterke meninger om president Trump.

– Jeg er så flau av USA nå, og hvordan vi har falt i verden de siste tre årene er hjerteskjærende. Trump har trukket seg ut av WHO, andre ville ting og hele denne greia med Russland, sier Christina og legger til:

– Jeg trodde aldri jeg ville se noe sånt.

NYINNFLYTTET: Familien Bucher Clark har nettopp flyttet inn i samme nabolag som Joe Biden vokste opp i. Foto: Thomas Nilsson / VG

George er professor med antikkens Roma som spesialitet, og drar paralleller mellom hva som skjedde der og president Trump.

– Den romerske republikken feilet delvis fordi det ble satt dårlig presedens. Det å lyve om ting regelmessig og så tvil om din egen sikkerhetstjeneste er noe du aldri kan komme deg unna. Generelt og i det politiske livet kan du ikke trekke deg tilbake så snart du har krysset den barrieren.

– Jeg syns Trump er katastrofal på det. Retningslinjer kan bli omgjort, men jeg tror ikke det noen gang vil gå bort.

Han er likevel en forsiktig optimist før høstens valg.

– Meningsmålingene ser ut til å vise en fordel for Biden, han leder stort i flere stater, til og med i noen stater Hillary tapte. Jeg er derfor forsiktig optimist.

George tror også at coronapandemien kommer til å påvirke valget.

– Når folks liv er i fare, så gjør de andre vurderinger. Det er derfor Trump taper i så mange av meningsmålingene nå, avslutter han.

Publisert: 02.08.20 kl. 05:09

