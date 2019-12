VENTER I SPENNING: Aktivister fra en rekke land venter på slutterklæringen fra FNs klimakonferanse i Madrid. Dette bildet ble tatt utenfor kongressenteret fredag. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB scanpix

Klimaforhandlinger på overtid: – Et definerende øyeblikk

FNs klimakonferanse i Madrid fortsetter på overtid og delegatene sliter med å bli enige. Majoriteten vil ha en mer ambisiøs slutterklæring.

NTB

Kari Spets

Oppdatert nå nettopp

Utsendingene fra rike land, hurtig fremvoksende økonomier og fattige land har alle satt ned foten for et utkast til slutterklæring, ført i pennen av møtets vertskap som er Chile.

Fakta om klimamøtet i Madrid * FNs store årlige klimaforhandlingsmøte holdes i år i Madrid i Spania fra 2. til 13. desember. * Møtet er formelt sett det 25. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og omtales derfor som COP25. * COP25 skulle opprinnelig vært holdt i Brasil. Konferansen ble først flyttet til Chile, og deretter til Spania etter at omfattende demonstrasjoner og opptøyer brøt ut i Chile. * Myndighetene i Chile har fortsatt rollen som vertskap for klimaforhandlingene. * Viktige forhandlingstemaer er kvotehandel og økonomisk hjelp til utviklingsland. (Kilde: UNFCCC)

På en pressekonferanse lørdag uttaler Chiles talsperson Andrés Landerretche at den store majoriteten av delegasjoner vil ha en mer ambisiøs slutterklæring, og at det er det det jobbes mot nå.

Flere bilaterale møter holdes i håp om å finne en løsning basert på kompromisser. Landerretche sier at det er umulig å nå enighet hvis ikke delegasjonene er villige til å kompromisse, og at det er noe han forventer at de vil gjøre.

– Dette er et definerende øyeblikk, og vi er nødt til å ha et resultat basert på hva vitenskapen forteller oss.

Han tror forhandlingene kommer i mål i kveld, og sier at en ny avtaletekst vil komme rundt klokken 16.

Håp om tydelig signal

Konferansen foregår i Madrid på grunn av en politisk uro i Chile.

Håpet i forkant av årets klimakonferanse var at den, som er døpt COP25, skulle sende ut et tydelig signal om at verdens land nå har forstått alvoret og er rede til å takle klimakrisen.

Håpet var også at møtet skulle resultere i enighet om et mer detaljert regelverk for kvotehandel, basert på artikkel 6 i Parisavtalen.

Fakta: Parisavtalen Parisavtalen er en internasjonal avtale om klimapolitikk, vedtatt på klimatoppmøtet i Paris 12. desember 2015. Den trådte formelt i kraft 4. november 2016. Avtalen har tre overordnede mål: Å begrense global oppvarming til «godt under» 2 °C, men helst til 1,5 °C, sammenlignet med førindustriell tid. Å øke lands kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene og samtidig oppnå en utvikling som fostrer klimarobusthet og lave utslipp. Globale finansstrømmer skal gjøres forenelige med lave klimagassutslipp og klimarobust utvikling. 105 stater har forpliktet seg gjennom Parisavtalen, og samtlige har lovet å gjennomføre utslippskutt. Kilde: Store Norske leksikon, NTB

Tilbakeslag

Begge deler har vist seg svært vanskelig, og kilder forteller at Madrid-konferansen i stedet har resultert i tilbakeslag i politiske nøkkelspørsmål, blant annet i spørsmål om hvor langt enkelte land er villig til gå for å bremse klimakrisen.

– Referansene til forskning har blitt svakere, alle referanser til styrking av ambisjoner er vekk, det virker som om vi foretrekker å se bakover i stedet for å se fremover, sier Carlos Fuller, lederen av Forbundet av små øystater.

Alden Meyer i The Union of Concerned Scientists har deltatt på klimaforhandlingene siden oppstarten i 1991.

– Men jeg har aldri sett den nesten totale mismatchen som vi ser her i Madrid mellom hva både vitenskapen og verdens befolkning krever og hva klimaforandlingene leverer, sier han til AP.

Elvestuen: – En dragkamp

Også klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er på plass i Madrid. Norge er et av landene som ønsker en mer ambisiøs slutterklæring.

– Nå jobber Norge sammen med mange andre land for å heve ambisjonsnivået, og få et tydeligere signal om vilje. Men det er først og fremst de store utslippslandene som ikke har vist vilje til å putte det inn i teksten, og som nå holde tilbake. Nå pågår det en dragkamp, sier han til NRK.

Han har fått en sentral rolle i forhandlingene om et annet vanskelig spørsmål, nemlig såkalt tap og skade. Det omhandler hvordan de mest dramatiske utslagene av klimaendringene skal håndteres, har Elvestuen forklart til VG.

Det store spørsmålet der er hva slags pengehjelp fattige land har krav på, og hvordan bistanden skal organiseres. Også her står landene langt fra hverandre.

Diskusjonen går ut på hvordan landene sammen kan forebygge skadene av global oppvarming, som flom, orkan og store skogbranner – og hvem som skal betale for innsatsen som trengs.

– Mye av grunnarbeidet er der, så må vi lede forhandlingene i møte med de landene som har kjente og sterke standpunkt på dette, uttalte Elvestuen til VG onsdag.

Publisert: 14.12.19 kl. 15:19 Oppdatert: 14.12.19 kl. 16:37

