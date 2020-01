KOM MED BEGRUNNELSE: Angrepet i Irak ble gjennomført på grunn av en trussel mot USA, sier utenriksminister Mike Pompeo. Foto: SAUL LOEB / AFP

Pompeo: Hundrevis av amerikanske liv var truet

Utenriksminister Mike Pompeo sier at et nært forestående angrep mot USA lå til grunn for likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani. Fredag tok Pompeo en ringerunde til kolleger blant USAs allierte for å samle støtte.

Nå nettopp

Ifølge Pompeo var avgjørelsen om å angripe Soleimani og hans følge i Bagdad gjort med bakgrunn i etterretning, og at den iranske generalen aktivt planla et angrep i regionen, skriver CNN. Likvideringen bidro til å redde amerikanske liv, påstår Pompeo.

– Dusinvis, om ikke hundrevis, av amerikanske liv sto i fare fra nært forestående angrep med Soleimani involvert, sier Pompeo ifølge tv-kanalen.

På spørsmål om amerikansk jord er var truet, la han til at «trusselen befant seg i regionen», men oppga ingen flere detaljer om det påståtte angrepet.

Fredag morgen opplyste Pompeo at han har diskutert avgjørelsen om å likvidere Soleimani med Storbritannias utenriksminister Dominic Raab, Tysklands utenriksminister Heiko Maas og Yang Jiechi, medlem i Kinas politbyrå. Han indikerer samtidig at USA fortsatt har støtte hos sine nærmeste allierte.

– Jeg er takknemlig for at våre allierte innser hvilken vedvarende trussel den iranske Quds-styrken utgjør, skriver Pompeo på Twitter.

DREPT: Qasem Soleimani (t.h.) ble natt til fredag drept i et amerikansk rakettangrep i Bagdad. Til venstre Irans øverste leder, Ayatollah Khomenei. Foto: Office of the Iranian Supreme Leader

– Verden er langt tryggere

Blant de kritiske røstene har Frankrikes europaminister, Amelie de Montchalin, meldt seg. Montchalin har uttalt at attentatet «har gjort verden til et farligere sted».

– Franskmennene tar helt feil. Verden er langt tryggere nå, svarer Pompeo kontant.

På Twitter gjentar Pompeo også budskapet om at USA ønsker å redusere spenningsnivået mellom landene, og at dette ikke har endret seg etter avgjørelsen.

I tillegg til Soleimani ble en rekke andre militsledere drept i angrepet, deriblant den Abu Mahdi al-Muhandis, leder for den paramilitære gruppen Folkets Mobiliseringsstyrker, en av mange paramilitære grupper som støttes av Iran.

Iraks høyeste shiamuslimske leder, Ali al-Sistani, har fordømt angrepet. Fredag morgen ble det også bekreftet at Moqtada al-Sadr, lederen for Mahdi-hæren i Irak, har mobilisert sine tropper for å være «klare» som en følge av USAs angrep.

Publisert: 03.01.20 kl. 14:26

Mer om

Flere artikler