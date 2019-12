Klikk for å aktivere kartet

Tre til sykehus etter skyting i Stockholm

To personer ble natt til første juledag skutt i utkanten av Stockholm. Til sammen er tre personer fraktet til sykehus.

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 01.30 natt til onsdag. Skyteepisoden foregikk i Norsborg i utkanten av Stockholm.

– To av personene har skuddskader, sier Richard Tegnér ved politiet i Södertörn til avisen Expressen.

Ifølge Tegnér skal ingen være livstruende skadet. Skyteepisoden skal ha skjedd utendørs, skriver Aftonbladet.

– Vi er akkurat nå ute ved plassen med patruljer og teknikere som undersøker, sier han.

Nyhetsbyrået TT skriver at politiet henter inn en person til avhør.

Politiet betegner ikke hendelsen som et drapsforsøk. Dette er fordi de per nå ikke mener personen som skjøt hadde til hensikt å drepe.

Hittil i desember har det vært en rekke skyteepisoder i Sverige. 20. desember døde en mann i 25-års alderen etter skuddskader i Skåne. Kvelden før ble en mann skutt i Uppsala.

5. desember døde to menn i 40-årene etter at de ble skutt utenfor en nattklubb i Norrköping, og 2. desember ble en mann funnet med livstruende skader i Malmö etter at politiet fikk inn melding om skyting.

I 2018 ble 44 personer skutt og drept i Sverige, og landet har over 500 uløste drapssaker.

Publisert: 25.12.19 kl. 08:03

