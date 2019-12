STORM: Store bølger slo inn mot land i Menorca i Spania søndag mens stormen Fabien sto på som verst. Foto: DAVID ARQUIMBAU SINTES / EFE / NTB scanpix

Kraftig uvær i Sør-Europa – flere er døde og over 110.000 er uten strøm

Til sammen har ni personer mistet livet i stormene «Elsa» og «Fabien» som har herjet i deler av Spania, Portugal og Frankrike i helgen.

Stormene «Elsa» og «Fabien» har ført til oversvømte elver, ødelagte strømlinjer og hindrer reiser med fly og tog til landene. Søndag steg antall døde til ni personer, melder nyhetsbyrået AFP. Syv personer har mistet livet i Spania og to har dødd i Portugal.

Spania har vært hardest rammet av stormene. Forrige uke herjet stormen «Elsa», men da den begynte å avta i styrke lørdag, kom «Fabien» over Spania med kraftig vind. I Galicia, nordvest i Spania, hadde «Fabien» en vindstyrke på 170 kilometer i timen, skriver AFP.

Søndag melder avisen El pais at nødetatene har registrert minst 1400 hendelser mens stormen herjet, hovedsakelig relatert til sterk vind.

Blant de døde er en nederlandsk mann som døde i en drukningsulykke og en kvinne fra Sør-Korea. Kvinnen døde lørdag, en dag etter å ha blitt truffet av en gjenstand som løsnet fra en bygning i Madrid, opplyser Spanias innenriksminister. Mannen døde i en drukningsulykke i Andalucia.

















Flom: Et hus som er rammet av de store oversvømmelsene ved elven Mondego i Portugal søndag.

En mann døde samme dag da bilen han satt i ble tatt av en flomstor elv i Granada sør i Spania.

Den kraftige vinden førte til 14 kansellerte flyavganger, og rundt 8000 husstander var uten strøm i Galicia i Spania.

Uten strøm

I Frankrike ble flere parker og gravlunder stengt i Bordeaux sørvest i landet lørdag på grunn av uværet.

Lørdag sendte franske meteorologer ut oransje farevarsel i 15 regioner sørvest i landet. I enkelte steder var vinden oppe i 148 kilometer i timen, skriver AFP.

SPERRET AV: To arbeidere går på en avsperret pir i Arcachon i Frankrike. Franske meteorologer sendte lørdag ut oransje farevarsel i 15 regioner. Foto: NICOLAS TUCAT / AFP / NTB scanpix

AFP melder søndag at over 100.000 husstander i Frankrike er uten strøm som følge stormene, og det franske SNCF, De franske statsbaner har kansellert alle togene mellom Bordeaux, Toulouse and Hendaye på grunn av fare for trær som faller over linjene.

Flyplassen er stengt på den franske middelhavsøyen Korsika, og fergene til fastlandet er også kansellert. Flere av veiene på øyen er også stengt, for å hindre at folk blir fanget i oversvømmelsene.

