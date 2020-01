TRAGEDIE: 176 mennesker omkom i flystyrten i Iran natt til onsdag. Minst ti svensker var om bord. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Minst 10 svensker blant de omkomne i Iran-styrten: – En tragedie

176 mennesker omkom da passasjerflyet styrtet tidlig onsdag morgen. Minst ti av dem skal være svenske statsborgere, blant dem en familie på fire.

I tillegg skal det ha vært 82 personer ombord fra Iran og 63 fra Canada.

En svensk familie med to voksne og to barn fra Stockholmsområdet skal ha vært om bord på flyet, ifølge en passasjerliste som det svenske nyhetsbyrået TT skal ha fått tilgang til.

Ifølge P4 Jönköping er ytterligere to av de omkomne menn i 20-årene som kommer fra Jönköping. Begge skal ha kommet til Sverige som enslige asylsøkere da de var barn.

Ifølge Ukrainas utenriksminister er de andre omkomne fra følgende land:

Ukraina: 11

Afghanistan: 4

Tyskland: 3

England: 3

Sveriges utenriksminister Ann Linde er onsdag i Oslo for å møte utenriksminister Ine Eriksen Søreide. VG møtte henne utenfor Stortinget like før klokken 14.00:

– Det er en helt forferdelig hendelse som har skjedd. Det er mange svenske døde, men vi kan ikke gå ut med hvor mange nå. Vi må få klarhet i de omkomnes identitet og varsle de pårørende. Jeg har i dag hatt direkte kontakt med ukrainas utenriksminister, sier Linde til VG.

Hun sier at de ikke kan si noe om årsaken til krasjen på nåværende tidspunkt.

Linde sier at de har opprettet en krisetelefon, og at det er Sveriges ambassade i Teheran som jobber med identifisering av ofre og kontakt med pårørende.

– Vi kjenner en dyp medfølelse med alle som er drept. Det er mange svenske som har omkommet i denne forferdelige flykrasjen, og mine tanker går til de som har mistet sine nære og kjære, sier Linde.

Den svenske utenriksministeren sier at de tirsdag oppdaterte sine reiseråd for reiser til Irak, og fraråder alle reiser til landet utenom de kurdiske delene.

Sverige har ikke oppdatert sine reiseråd for Iran.

Sveriges statsminister Stefan Löfven kommenterer flyulykken i en mail til det svenske nyhetsbyrået TT ifølge radiokanalen SR Ekot.

«Mine tanker går i denne vanskelige stund til de omkomne, deres familier og nærstående. Det er viktig at det nå gjøres en grundig utredning for å finne ut av årsaken til flykrasjet.» skriver han ifølge radiokanalen.

Ifølge Aftonbladet skal det i en intern e-post mellom politiet og utenriksdepartementet være oppgitt at så mange som 17 svensker var om bord. Dette er foreløpig ikke bekreftet.

– Vi vet at det er et antall svensker som har forulykket. Vi lener oss foreløpig på opplysninger fra ukrainske myndigheter hva gjelder antall, og de sier at det er minst ti svenske statsborgere, sier pressevakt Gunnar Vrang i svensk UD til VG.























Ifølge nyhetsbyrået AFP bekrefter iranske myndigheter at de har funnet de svarte boksene til det styrtede på ulykkesstedet.

Hørte flykrasjet

En innbygger i nærheten av ulykkesstedet, Mohammad Qassemi, sier til Associated Press at han så på nyhetene i forbindelse med det Iranske angrepet på USAs styrker i Irak da han hørte krasjet.

– Jeg hørte en enorm eksplosjon og alle hus begynte å riste. Det var flammer overalt. Først trodde jeg det var missiler, så jeg flyktet til kjelleren. Etter en stund gikk jeg ut og så at flyet hadde krasjet. Det lå kroppsdeler overalt, sier han til avisen.

Brann i motor

En brann skal ha oppstått i en av motorene like etter flyet lettet, sier talsmann for det Iranske samferdselsdepartementet Qassem Biniaz til nyhetsbyrået AP News. Piloten mistet deretter kontroll på flyet.¨

Den ukrainske ambassaden i Iran skrev i en tidligere pressemelding at de ikke mistenkte terror eller missilangrep mot flyet. I en ny melding skriver de nå at årsaken fortsatt blir etterforsket, og at den tidligere meldingen ikke var «offisiell»:

«Kommisjonen forsøker fortsatt å finne ut av årsaken til styrten. Alle tidligere uttalelser er ikke-offisielle», står det i uttalelsen, ifølge CNN.

Publisert: 08.01.20 kl. 10:58 Oppdatert: 08.01.20 kl. 14:59

