10 svensker og 63 kanadiere blant de omkomne i Iran-styrten: – En tragedie

176 mennesker omkom da passasjerflyet styrtet tidlig onsdag morgen. Minst ti av dem skal være svenske statsborgere.

Styrten av det ukrainske passasjerflyet i Iran etterlot seg 176 omkomne, deriblant 82 fra Iran, 63 fra Canada og 10 fra Sverige.

– Med stor sorg har jeg mottatt beskjed om flyulykken i Iran. Svensker var om bord og har omkommet. Mine varmeste kondolanser til de pårørende. Det er en tragedie for de rammede, deres familie og venner. UDs kriseorganisering er igangsatt, skriver sverges utenriksminister Ann Linde på Twitter.

Passasjerer fra Ukraina, Afghanistan, Tyskland og England var også om bord på flyet, ifølge Ukrainas utenriksminister.

Ifølge Aftonbladet skal det i en intern e-post mellom politiet og utenriksdepartementet være oppgitt at så mange som 17 svensker var om bord. Dette er foreløpig ikke bekreftet.

– Vi vet at det er et antall svensker som har forulykket. Vi lener oss foreløpig på opplysninger fra ukrainske myndigheter hva gjelder antall, og de sier at det er minst ti svenske statsborgere, sier pressevakt Gunnar Vrang i svensk UD til VG.

Ukrainske medier skriver onsdag formiddag at de svarte boksene til det styrtede flyet er funnet på ulykkesstedet.

Avviser terror

En brann skal ha oppstått i en av motorene like etter flyet lettet, sier talsmann for det Iranske samferdselsdepartementet Qassem Biniaz til nyhetsbyrået AP News. Piloten mistet deretter kontroll på flyet.

Ukrainske myndigheter bekrefter en motorfeil ved Boeing-flyet, og avviser at flystyrten skyldes terror, skriver Reuters. Ukraine International airlines har nå kansellert alle fly til Teheran.

Også flyselskapene Lufthansa, Air France, KLM og flere andre selskaper har stoppet sine flyginger over Irak etter opptrappingen med USA, skriver flere internasjonale medier.

En innbygger i nærheten av ulykkesstedet, Mohammad Qassemi, sier til Associated Press at han så på nyhetene i forbindelse med det Iranske angrepet på USAs styrker i Irak da han hørte krasjet.

– Jeg hørte en enorm eksplosjon og alle hus begynte å riste. Det var flammer overalt. Først trodde jeg det var missiler, så jeg flyktet til kjelleren. Etter en stund gikk jeg ut og så at flyet hadde krasjet. Det lå kroppsdeler overalt, sier han til avisen.

