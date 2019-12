SJEFEN SJØL: Norge, som styres av statsminister Erna Solberg (H), scorer som vanlig høyt på verdens likestillingsbarometer. Foto: Helge Mikalsen, VG

Norge nest best på likestilling i verden

Norge har annenplassen i VM i likestilling, vi er kun slått av islendingene. Med andre ord «the same procedure as every year.»



Vi har nemlig holdt denne plasseringen, rett bak Island, også i 2018, 2017 og 2015.

Det årlige likestillingsbarometeret «Global Gender Gap Report», som den anerkjente Genève-baserte stiftelsen World Economic Forum (WEF) utgir, måler 153 land ut fra 14 indikatorer innen helse, utdanning, økonomisk og politisk deltagelse.

Tar nesten 100 år

Den viser at likestillingen i verden går fremover for første gang på tre år. Nå vil det «bare» ta 99,5 år før verdens kvinner og menn er jevnbyrdige mens det i fjor lå an til å ta 108 år.

Hovedårsaken til at «det går likar no» er flere kvinner i politikken – de utgjør nå en drøy fjerdedel av representantene i parlamenter verden over og innehar 21,2 prosent av statsrådspostene, opp fra hhv. 24,1 og 19 prosent i fjor.

Men samtidig er dette et område hvor det, i det lange løp, har skjedd minst sammenlignet med for eksempel helse og utdanning.

Likestillingen måles ut ifra en indeks hvor 100 prosent er full likestilling. I verden i år er indeksen 68,6 prosent mens den i Norge er 84,2. I 2015 var vi oppe på 85 prosent, mens islendingene i år scorer nesten 88 prosent.

Topp 10 i verden er – etter Island og Norge – Finland, Sverige, Nicaragua, New Zealand, Irland, Spania, Rwanda og Tyskland.

Verdens minst likestilte land er Pakistan, Irak og Jemen.

Økonomisk tilbakesteg

Når det gjelder økonomisk deltagelse, ser det ikke så lyst ut. Her faller verden tilbake til 57,8 prosent fra 58,1 prosents likestillingsscore året før. Ser man på fremgangen som har vært siden målingene begynte i 2006, vil det ta 257 år å lukke det økonomiske kjønnsgapet – en forverring fra 202 år i fjor.

Det er flere årsaker til at gapet øker; at det er få kvinner i ledende stillinger, samt lønnsnivå og deltagelse i yrkeslivet. Kvinner er også hardest rammet av at mange manuelle jobber forsvinner, heter det i rapporten.

I dagligvarehandelen er det for eksempel stadig vanligere at det ikke sitter noen i kassen, men at kunden selv skanner varene.

En annen årsak til at det økonomiske gapet øker, er at kvinner ofte ikke velger de yrkene, gjerne innen teknologi, hvor det har vært fetest lønnsøkninger. I tillegg kommer mangel på kapital til å kunne starte opp for seg selv og mangel på tilbud innen pleie og omsorg slik at man kan kombinere jobb og familie.

– Likestilling er avgjørende

– Å støtte likestilling er avgjørende for å sikre sterke, sammenhengende og robuste samfunn i verden, sier Klaus Schwab, grunnlegger og administrerende direktør i World Economic Forum, i en pressemelding.

Han peker på at det også i forretningslivet er viktig med mangfold.

Likestillingen har kommet lengst når det gjelder deltagelse innen utdanning som er oppe i 96,1 prosent og helse/levealder som scorer 95,7 prosent.

Her er Norges plassering innen de fire hovedkategoriene: Økonomisk deltagelse 79,8 prosent, utdanning 100 prosent, helse/levealder 97,2 prosent og politisk deltagelse 59,8 prosent.

I 2017 scoret Norge 82 prosent på økonomisk deltagelse.

Publisert: 17.12.19 kl. 00:03

