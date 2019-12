(B)ÆSJ: Måltidet tok en brå vending da kloakken sprutet inn i restauranten. Foto: Staffan Thornemo

Avløpsrør sprakk - julehandelen ble dritt

Midt i julestria sprakk et avløpsrør på et kjøpesenter i Farsta utenfor Stockholm. 12 kunder ble dynket i vann med avføring.

Røret som sprakk lå tvers ovenfor en hamburgerrestaurant. På den satt blant annet 58 år gamle Yvette Häggqvist og ventet på mat. Plutselig sto spruten inn i restauranten.

– Alle løp til alle kanter. Jeg skjønte ikke først hva som skjedde, men jeg ble kjemperedd, forteller hun til Aftonbladet.

Det tok ikke lang tid før alt var dynket i gugge.

– Jeg ble dynket fra topp til tå. Jeg satt like under røret, så jeg fikk det over hele meg, forteller hun videre.

Häggqvist sier at hun først trodde det var snakk om et angrep.

– Da jeg etterhvert skjønte at det var vann og kjente stanken, så var det ikke så hyggelig.

MAKS UFLAKS: Yvette Häggqvist ventet på hamburger da hun plutselig ble dynket i avløpsvann. Foto: Peter Wixtröm, Aftonbladet

Måtte vente i over en time på nye klær

Presseansvarlig for senteret Farsta centrum, Robin Petersson, bekrefter til den svenske avisen at et rør sprakk, og at dette førte til en lekkasje i første etasje.

Til sammen tolv personer ble truffet av avløpsvannet, som ifølge Aftonbladet inneholdt flere klumper.

Alle de rammede ble tatt med inn på et rom for personalet på senteret. Der ble de sittende i over en time før de fikk skifte klær.

– Vi har vært rundt 12 personer som har sittet og vært helt gjennomvåte og ventet på å får klær, sier Häggqvist til avisen.

Deler av kjøpesenteret er nå stengt. Petersson sier til avisen at de nå venter på arbeidere som skal komme og fikse røret. Det vil trolig ta flere timer.

– Vi har folk der som skal prøve å få orden på situasjonen og vaskepersonell er på plass, sier han til den svenske avisen.

VASKER: Flere jobber for fullt med å rydde opp på stedet.

Stank

– Vi gikk forbi en hamburgerkjede, og rett som det var sprakk et rør i taket og fullt av dritt rant ned, forteller 75 år gamle Staffan Thornemo til Aftonbladet.

Også han ble overrasket av en forferdelig stank.

Ifølge presseansvarlig Petersson er dette årets desidert travleste dag.

– Det er veldig mange folk på senteret, sier han.

UFF: Den travleste dagen på kjøpesenteret endte opp i en forferdelig stank. Foto: Peter Wixtröm, Aftonbladet

Publisert: 22.12.19 kl. 22:07 Oppdatert: 22.12.19 kl. 22:30

