SKADET: Restaureringen av hele katedralen vurderes av forsikringsselskaper til cirka én milliard euro, skriver Le Monde. Foto: Gøran Bohlin, VG

Forsikringsforbundet: Notre-Dame var ikke forsikret

Den franske staten risikerer å sitte igjen med en regning på én milliard euro, ifølge Det franske forsikringsforbundet. Det skriver Le Monde.

Mandag kveld sto ikoniske Notre-Dame i flammer, men tirsdag morgen erklærte byens brannvesen strukturen som reddet. De omfattende ødeleggelsene førte likevel raskt til spørsmålet om erstatning.

Nå viser seg at katedralen ikke var forsikret, skriver den franske avisen Le Monde.

Det franske forsikringsforbundet fastslår at katedraler bygget før 1905 er statens eiendom og mener derfor at staten selv er ansvarlig «forsikringsselskap» for de religiøse institusjonene.

– Å være ditt eget forsikringsselskap betyr i forsikringsselskapets terminologi at du ikke er forsikret, forklarer Frédéric Durot, direktør for skadeavdelingen til forsikringsmegler Siaci Saint Honore, til avisen.

Dette kalles selvforsikring, eller selvassuranse. På samme måte er også den norske staten i all hovedsak ansvarlig for risikoen ved statens virksomheter, ifølge Store norske leksikon.

INNSIDEN: Slik så innsiden av Notre-Dame ut dagen etter den kraftige brannen. Foto: Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS

Lønnet seg ikke å forsikre

Le Monde skriver at denne bestemmelsen stammer fra et dokument fra Finansdepartementet datert 1889. Da bestemte finansministeren at staten selv skulle forsikre sine verdier ved eventuell brann, og at dette ikke skulle gå gjennom private forsikringsselskaper.

Det ble vurdert at det ikke ville lønne seg, når man så på den årlige forsikringspremien for eiendommene, opp mot eventuelle skadeutgifter. Mer enn et århundre senere, i 2001, var det likevel noen som tok til orde for revurdering av denne løsningen. Dette kom fra forfatterne av en rapport om orkanene Lothar og Martin, som rammet store deler av Sentral-Europa i 1999.

Bestemmelsen ble aldri endret.

Hvis brannen viser seg å være relatert til oppussingsarbeidene, kan det likevel hende at forsikringsselskapene kommer på banen, ifølge Durot.

Prislapp: Én milliard euro?

Det er beregnet at det vil koste 150 millioner euro å sikre grunnkonstruksjonen av bygningen, noe som tilsvarer nesten 1,5 milliarder kroner.

Restaureringen av hele katedralen vurderes av forsikringsselskaper til mer enn én milliard euro, skriver Le Monde.

Det er allerede kjent at verdens rikeste kvinne og to av Frankrikes rikeste menn gir milliarder av kroner til gjenoppbygging av den brannskadede katedralen. Også finansinstitusjoner og store selskaper bidrar.

Det er fremdeles ikke kjent hva som forårsaket brannen mandag.

Gjenreises innen fem år

Tirsdag kveld lovet den franske presidenten Emmanuel Macron at Notre-Dame skal gjenreises i løpet av fem år.

– Det er mye som må gjøres. Men vi skal gjenoppbygge katedralen enda vakrere innen fem år, sa han.

Tirsdag ettermiddag, under et døgn etter brannen, var det samlet inn 700 millioner euro til gjenoppreisning og restaurering av den ikoniske katedralen. Summen tilsvarer 6,7 milliarder norske kroner.

Publisert: 17.04.19 kl. 12:18 Oppdatert: 17.04.19 kl. 12:36