BERØMT «PISTOLMAMMA»: Katia Sastre med utmerkelsen som pryder kontoret hennes i den brasilianske hovedstaden Brasília. Sastre jobbet i politiet, men ble en populær politiker etter å ha skutt og drept en ransmann. Foto: Thomas Nilsson, VG

Skjøt og drepte raner - ble valgt inn i Kongressen: – Jeg visste at jeg måtte stoppe ham

BRASÍLIA, BRASIL (VG) Dette er kvinnen som ble berømt da hun skjøt og drepte raneren ved datterens barneskole. Sjokkvideoen av hendelsen ble hennes viktigste våpen for å bli valgt inn i Kongressen.

– Du kan ikke tvile på hva du skal gjøre. Du har ikke særlig tid til å tenke, sier Katia Sastre til VG om sekundene da hun dro frem pistolen fra vesken og skjøt Eliventon Neves Moreira (21) med to kuler i brystet og ett i beinet.

Sastre brukte de dramatiske bildene, fanget av skolens overvåkningskamera, som valgkampvideo.

«Jeg skjøt. Og jeg ville skutt igjen. Mot har jeg», sier Sastre i videoen.

Hun suste inn i det brasilianske parlamentet for partiet Partido da República med over 264 000 stemmer.

Mange støttet den 42-årige politikvinnens budskap om at brasilianske borgere må ha rett til å forsvare seg i et land med rundt 60 000 registrerte drap årlig. Hun ble kalt «heltemammaen».

Katia Sastre – en viktig støttespiller for den omstridte presidenten Jair Bolsonaro – har invitert VG inn på sitt kontor like ved parlamentsbygningen i den brasilianske hovedstaden.

Hun har fire av sine nærmeste medarbeidere med seg under intervjuet.

LANG VEI FREM: Katia Sastre mener at Brasil har en lang vei å gå før landet fungerer, men hun mener at den nye regjeringen er på rett vei. Foto: Thomas Nilsson, VG

– Alt skjedde veldig raskt

Hun er imøtekommende og smiler ofte, spesielt når vi snakker om skulpturen som pryder kontorpulten hennes: En pistol av tre. En skyteklubb ga henne utmerkelsen.

– Den virker faktisk! sier Sastre, og skyter en gummistrikk i veggen. Så ler hun lenge.

På skulpturen står ord som «rettferdighet, ære, karakter og familie».

Vi snakker om den voldsomme episoden fra mai i fjor. Det var en lørdag i Suzano like ved São Paulo og hun var på vei til sin syvårige datters skole for å feire morsdagen.

– Alt skjedde veldig raskt. Du er nødt til å opptre med presisjon og ha den riktige holdningen. Jeg visste at jeg var nødt til å stoppe ham. Vi ante ikke hva han var i stand til å gjøre med barna, om han skulle inn på selve skolen, eller om han bare skulle en rane noen.

– Føler at jeg har reddet liv

Hun sier at all erfaring viser at hun kunne ha blitt drept dersom hun hadde identifisert seg som en politikvinne i sivilt.

– Jeg stilte meg opp mellom han og de andre i porten, for hvis han skulle trekke av, så var det jeg som ville bli truffet, og ikke barna eller min egen datter. Heldigvis gikk alt bra. Jeg klarte å uskadeliggjøre ham. Jeg ringte ambulanse rett etterpå. Beklageligvis døde han på sykehuset. Men for de gode borgerne gikk det heldigvis bra, sier Sastre.

Da vi spør om hva hun tenker om at han mistet livet, sier hun dette:

– Vi ønsker selvfølgelig ikke at noen skal dø. Men beklageligvis, den som nærmer seg skoleporten med et våpen i hånden, risikerer dessverre det. Hvis man klarer å redde uskyldige menneskers liv, så vet man at man har handlet rett. Jeg føler at jeg reddet liv. Ikke at jeg har tatt et liv.

HER ER HAN I BAKKEN: Katia Sastre overmannet raneren. Hun brukte videoen av hendelsen for alt det var verdt i valgkampen for å komme inn i Brasils nasjonalforsamling. Foto: Videograb fra Katia Sastres valgkampvideo

Videoen fikk mer oppmerksomhet enn hun han forestilt seg.

– Befolkningen i Brasil har ventet lenge på at noen skal gjøre noe med sikkerheten. Så når de ser en som handler i selvforsvar og hvor det ikke er snakk om maktmisbruk, så tror jeg at mange tenkte at «dette er det vi trenger».

Sastre jobbet i politiet i 21 år før hun ble politiker. Hennes pappa var militær, «min helt og mitt store forbilde», som hun sier.

Hun bruker «politi» i sin offisielle tittel som politiker. For henne er sikkerhetspolitikk en viktig sak. Fra 2006 til 2016 ble det registrert 553 000 drap i Brasil.

Sentral valgkampsak

Bolsonaro hadde også sikkerhet for befolkningen som en av sine viktigste valgkampsaker.

– Mener du at et samfunn med våpen er et tryggere samfunn?

– Vi har mange års erfaring med et samfunn uten våpen. Folk er ute av stand til å forsvare seg. I dag er virkeligheten at kun de kriminelle bærer våpen. Vi har tenkt å forandre den virkeligheten.

Hun mener kravene for å få våpen er altfor strenge. Samtidig mener hun at våpeneiere må gjennom både bakgrunnssjekk og opplæring.

– De kriminelle er veldig godt bevæpnet, med store, tunge våpen. Og den gode borger har ingen måte å forsvare seg på.

– Hva er en god borger?

– Befolkningen generelt. En ærlig arbeidstager som jobber hele livet bare for å oppleve at han eller hun blir ranet en dag utenfor skoleporten, for eksempel. Denne banditten som forsøkte å rane mødrene foran skolen hadde allerede drept en person som ble torturert i 20 dager før han ble satt fyr på. Så denne gode borgeren, som har jobbet som taxisjåfør i hele livet, ble torturert og drept av en kriminell. Det er denne gode borgeren jeg sikter til.

VG kan ikke verifisere Sastres versjon. Brasilianske medier har riktignok skrevet at ransmannen Neves Moreira var mistenkt for å ha vært leder for en bande som sto bak en slik hendelse.

TRAVLE DAGER: Katia Sastre sier at det er lange arbeidsdager i parlamentet etter at hun ble valgt inn. Hun tror sterkt på dagens Bolsonaro-regjering. Foto: Thomas Nilsson, VG

Hun sitter i flere kommisjoner i parlamentet og sier at hun jobber for kvinners virkelige rettigheter, familien og det hun kaller «gode borgere helt fri for venstresidens ideologi».

Skryter av Bolsonaro

Hun støtter også justisminister Sergio Moros antikriminalitetspakke.

I tillegg til en rekke tiltak mot korrupsjon, inneholder den en omstridt paragraf hvor det heter at dersom en politimann- eller kvinne «føler frykt, blir overrasket eller blir utsatt for voldsom følelsesmessig påkjenning», har de større sjanse for å slippe straff hvis de gjør noe overilt.

– Vi kan ta utgangspunkt i det jeg opplevde. Det var en kriminell der, for å begå forferdelige handlinger. Vi beskytter mennesker vi ikke engang kjenner. Så i det øyeblikket du er vitne til en sånn situasjon, med gode borgere, uskyldige, er det da meningen at politiet skal handle som en maskin, helt uten følelser?

VG I BRASIL: VGs USA-korrespondent Robert Simsø (til venstre) og fotograf Thomas Nilsson.

– Men i tilfeller der politiet eller militære går for langt bør de vel også kunne stilles til ansvar?

– Ja, det er klart. Denne paragrafen er ment i selvforsvar, eller forsvar av en tredjeperson, der man kommer i skade for å avfyre et skudd for mye, fordi man handler under et stort press. Den handler ikke om den som tømmer magasinet og dreper en ubevæpnet person.

Hun skryter av president Bolsonaro, som hun beskriver som «en ærlig person, en som virkelig vil det beste for landet».

Hun mener at Bolsonaro blir misforstått i både Brasil og internasjonalt, noe som hun mener skyldes «fake news» og redigerte videoer hvor presidenten kommer uheldig ut.

– Så du mener kritikken av at Bolsonaro er en misogynist, homofob og rasist er urettferdig?

– Helt klart. Ett eksempel er at han vil ha strengere straffer for voldtektsforbrytere. Og den samme opposisjonen som kritiserer han for å være misogynist, vil ikke at voldtektsforbrytere skal få strengere straffer. Så hvem er det som forsvarer kvinnene?

SLITER MED IMAGET: Jair Bolsonaro stuper på meningsmålingene. Her besøker han befolkningen i utkanten av hovedstaden Brasília. Foto: Sergio Lima, AFP

– Hva er som skal til for at Brasil skal bli det landet alle ønsker at det skal være?

– Vi må få Brasil ut av krisen som vi er i. Vi må kutte de altfor høye utgiftene. Få slutt på korrupsjonen som vi har hatt i alle disse årene. Forbedre sikkerheten. Utdanning. Helse. Egentlig er det alt!

Da vi spør om hun kan se for seg selv som Brasils president i fremtiden, blir hun stille i et par sekunder. Så smiler hun igjen.

– Vel, jeg tror det er bedre å fokusere på nåtiden. Det er bedre å leve i nuet, er det ikke?

Publisert: 04.05.19 kl. 20:26