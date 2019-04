LOCKDOWN: Politi ved skolen UNC Charlotte tirsdag ettermiddag. Foto: AFP

To døde etter skyting ved amerikansk universitet

To er bekreftet døde og to behandles for livstruende skader etter å ha blitt skutt på området til universitetet UNC Charlotte, bekrefter lokale helsemyndigheter.

Universitetet ligger i delstaten Nord-Carolina.

NBC Charlotte skriver at Mecklenburg Emergency Medical Services Agency bekrefter overfor dem at to personer er døde etter å ha blitt truffet av skudd.

AP skriver at to andre behandles for livstruende skader, og at ytterligere to har skader som ikke er livstruende.

Den lokale nyhetsstasjonen Fox46 meldte om skytingen like etter midnatt norsk tid.

Skolen sendte da ut en melding til alle sine studenter om at de bør oppholde seg på et trygt sted. Skolen er nå under såkalt lockdown.

Politiet i Charlotte-Mecklenburg bekrefter på Twitter at de har pågrepet én person etter skytingen, og at de ikke har grunn til å mistenke at flere står bak.

Publisert: 01.05.19 kl. 01:49