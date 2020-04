FAMILIE: Danny Smileys sammen med sine to sønner på et sportsarrangement. Foto: PRIVAT

Ledighetskrise i USA: Danny (50) har mistet to jobber

Nesten ti millioner har meldt seg arbeidsledige som følge av coronakrisen i USA. I løpet av bare én uke har tobarnsfaren Danny Smiley gått fra å ha to jobber til å stå helt uten inntekt.

I 17 år har Danny Smiley jobbet som fysisk trener ved en skole i Augusta i Kansas. For å spe på inntektene begynte han nylig å undervise på deltid.

Men tiltakene for å hindre coronasmitte har fått store konsekvenser for ham.

For en uke siden ble det bestemt at alle skoler i Kansas vil holde stengt resten av skoleåret. Tirsdag denne uken var Smileys siste arbeidsdag.

Når VG snakker med ham er han midt i prosessen for å registrere seg som arbeidsledig. Dersom han får innvilget støtte vil han få utbetalt mellom 100 og 475 dollar i uken, fra 1000 til 5000 kroner etter dagens kurs.

De neste månedene vil bli tøffe.

– Vi lever allerede fra lønnsslipp til lønnsslipp, sier tobarnsfaren.

ARBEIDSLEDIG: Danny Smiles smiler til fotografen. Men den siste uken har vært dramatisk for den fysiske trenere fra Kansas. Foto: PRIVAT

Ras av ledige

Karantene, stengte restauranter og skoler har allerede fått store konsekvenser for arbeidsplasser i USA.

Torsdag kom nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. De viser at rundt 6,6 millioner meldte seg som arbeidsledige forrige uke. Uken før var antallet 3,3 millioner.

Det er mer enn hva departementet noen sinne har registrert, og en enorm økning fra bare et par uker siden:

I midten av mars ble 281.000 personer registrert som arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall.

Arbeidsledighet i Norge * Fra torsdag 12. mars, dagen mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen, til 24. mars er det kommet inn totalt 243.600 søknader om dagpenger. 224.200 gjelder dagpenger ved permittering. * Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 282.600 søknader om dagpenger. I hele 2019 kom det inn 160.500 søknader. * Åtte prosent av arbeidsstyrken i Norge har de siste to ukene søkt om dagpenger fra Nav. Oslo er fylket der høyest andel av arbeidsstyrken har søkt om dagpenger, med 9,6 prosent. Kilde: NTB Vis mer

– Flere får panikk

Også i Kansas er krisen merkbar. Arbeidsledigheten i delstaten ble i forrige uke seksdoblet, skriver lokale medier.

Til tross for advarsler om den verdensomspennende pandemien, kom krisen brått på, forteller Smiley.

– I starten virket det som det var noe som bare skjedde i andre land, eller på vest- og østkysten – det var ikke en noe vi tenkte på her i Midtvesten. Men nå blir det flere saker her også, noe som fører til at flere får panikk.

Folk blir bedt om å holde avstand og mange steder er folkemengder med flere enn ti personer forbudt. Enkelte hamstrer alt de finner i butikkene, forteller Smiley. Kirkene har avlyst gudstjenester og restauranter har stengt. Alle går på tå hev.

Hard konkurranse

Smiley sier han håper å finne en ny jobb når skolene starter igjen i høst. Men det kan bli vanskelig.

– Det er ikke tiden for å finne en ny jobb. Hver dag er det flere og flere som leter etter arbeid.

– Jeg er 50 år. Det er en tøff alder for å potensielt starte en ny karriere, og kanskje også for å finne en ny jobb innenfor det samme feltet.

Planen nå er å ri av stormen.

– Jeg er mer håpefull for fremtiden, enn for nåtiden. Jeg håper det vil snu om to-tre måneder. Men det vil bli en utfordring å komme seg gjennom de to-tre månedene.

Vanskelig å betale regninger

Arbeidsledigheten i USA har hatt en synkende kurve de siste ti årene.

Nå anslår økonomene ved Morgan Stanley at andelen kan øke til nærmere 13 prosent i perioden april-juni i år. I samme periode vil USAs bruttonasjonalprodukt reduseres med 30 prosent, spår de.

Restaurant- og hotellbransjen rammes hardt av forbudene som er innført mange steder i USA.

FÅR HJELP: Frivillige i Washington, D.C. pakker mat til folk som har mistet jobbene sine i hotell- og restaurantbransjen. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Harley Roberts (21) har hatt to servitørjobber i sørlige Indiana samtidig som hun studerer kosmetikk i Kentucky. 16. mars fikk hun beskjed om at det ikke er mer arbeid.

– Jeg vil ikke kunne betale regningene mine hvis dette varer lenger enn et par uker. Jeg har sparepenger, men jeg har en del regninger. Det er derfor jeg har to jobber samtidig som jeg er fulltidsstudent, skriver Roberts i en Twitter-melding til VG.

STUDENT: Harley Robertsen må jobbe for å betale regningene sine. Foto: PRIVAT

Arbeidsgiverne ga uttrykk for at hun kanskje kunne komme tilbake om to uker.

– Det er planen deres, men når jeg ser på nyhetene virker ikke som om det kommer til å bli bedre.

Coronaviruset kan føre til flere problemer for henne: Skolen er stengt. Og siden all undervisning foregår via nettet, er hun usikker på om hun får godkjent kosmeloglisensen hjemme i Indiana.

Uansett – neste skritt er å søke om arbeidsledighetspenger.

– Men jeg har ikke peiling på hvordan jeg gjør det. Jeg er 21 år, jeg hadde aldri trodd at jeg måtte registrere meg som arbeidsledig.

Ikke fått svar

Etter flere dager med forhandlinger ble Senatet i USA og Det hvite hus onsdag morgen norsk tid enige om en historisk krisepakke verdt 2000 milliarder dollar.

Ifølge CNN blir 250 milliarder dollar, om lag 2730 milliarder kroner, satt av til direkte utbetalinger til familier og enkeltpersoner. Like mye settes av til støtte for arbeidsledige.

Paige Vanmeter (20) skulle være praktikant ved Disney College frem til 14. mai. Det ble avsluttet på fire dagers varsel.

– Nå prøver jeg hardt å finne en jobb. Jeg har søkt flere steder, men jeg har ikke hørt noe.

Torsdag var over 1000 personer i USA meldt døde som følge av coronaviruset. Nesten 70.000 er bekreftet smittet.

