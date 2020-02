REAKSJON: Statsminister Erna Solberg mener at den riktige holdningen overfor Kina er å snakke med lederskapet der og stile tydelige krav. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Solberg uenig med USA om Kina: Vil trekke dem med

MÜNCHEN (VG) Statsminister Erna Solberg (H) mener det er lite konstruktivt at USA angriper Kina og løfter landet som den største trusselen akkurat nå.

– Vi må passe på at det som snart er verdens største økonomi med så mange mennesker trekkes inn slik at vi snakker med dem og stiller tydelige krav, sier Solberg til VG i München.

Solbergs reaksjon kommer etter at Mark Esper, den amerikanske forsvarsministeren, tok et knallhardt oppgjør med det kinesiske lederskapet på Sikkerhetskonferansen i München lørdag formiddag.

– Kina er vår store bekymring nå, sa Esper.

Ikke konstruktivt

– Det er ikke konstruktivt at Kina omtales som den største trusselen. Vi andre får ta en mellomstilling i forhold til tonen mellom Kina og USA. Det er tross alt en kamp om hegemoniet i verden, men vi må dra dem inn på alle områdene som vi kan, sier Solberg etter å ha hørt på amerikanernes reaksjon overfor Kina.

Hun gir Kina anerkjennelse for innsatsen for å hindre spredningen av covid-19 viruset som har forårsaket sykdom og død i landet de siste ukene.

Men samtidig mener Solberg at det er mye å kritisere kineserne for:

– Vi vet fra våre etterretningsmyndigheter at Kina er blant de som utfordrer oss i cyber og på enkeltområder. Men vi er samtidig avhengig av samarbeid med dem på veldig mange områder. På den flernasjonale arenaen må vi også jobbe sammen, sier hun.

Samtidig har den norske statsministeren et stikk til Trump-administrasjonen og presidentens skepsis til multinasjonalt samarbeid:

– Den amerikanske administrasjonen må skjønne at mindre land er avhengig av en regelstyrt verden. Det er ikke til hjelp at man svekker WTO og de internasjonale handelssystemene, som er bygget opp over flere tiår og som sikkerhet for at små land ikke blir diskriminert. Man må følge reglene, sier Solberg.

NATO-sjef Jens Stoltenberg møtte Wang Yi, Kinas utenriksminister, i München. Foto: NATO

Rustningskontroll

NATO-sjefen Jens Stoltenberg hadde et eget møte med den kinesiske utenriksministeren Wang Yi i München.

– Jeg tok opp behovet for rustningskontroll med Kina, og at Kina blir en del av det. Jeg var opptatt av at når Kina blir sterkere militært, må Kina bli en del av det internasjonale avtaleverket om rustningskontroll, sa Stoltenberg til norsk presse etter dette møtet.

Kina-ekspert og professor Øystein Tunsjø forklarer situasjonen i podcasten Skartveit. Hør den her:

