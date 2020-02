DE FØRSTE BOMBENE: Bildet viser et eksempel på de syv første bombene som ble sendt. Alle hadde samme inkassobyrå som avsender. Foto: Politiet i Nederland

Bombebrevene i Nederland: Slik jakter politiet avsenderen

Siden januar er ti brevbomber blitt sendt til ulike adresser i Nederland. Nå frigir politiet nye spor, i håp om å finne avsenderen.

For mindre enn 10 minutter siden

Siden januar har nederlandske postarbeidere vært på alerten etter at flere brevbomber ble sendt til ulike virksomheter i landet.

En ukjent avsender forsøker å presse virksomhetene og krever et ukjent beløp i Bitcoins. Politiet har ikke ønsket å uttale seg om beløpet.

De syv første brevene ble sendt i starten av januar. De hadde samme utseende og samme avsender; Det nederlandske inkassobyrået Centraal Invorderings Bureau (CIB). Men byrået har ingenting med brevbombene å gjøre.

Avsenderen hadde over en måneds opphold, før nye brev begynte å dukke opp i forrige uke. De siste tre brevbombene har alle gått av da brevene ble åpnet.

Brevbombene er blitt sendt til banker, luksushoteller, bensinstasjoner og et meglerhus i byene Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Kerkrade. Ingen er blitt skadet av eksplosjonene.

Ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf har bombene forårsaket minimalt med skade, men politiet sliter med å finne ut hvem avsenderen er.

Omfattende etterforskning

Mandag kveld gikk politiet ut med flere bilder av hva brevbombene inneholder i TV-programmet «Opsporing Verzocht», som tilsvarer norske «Åsted Norge».

DE ANDRE BOMBENE: Etter en måneds opphold ble det sendt tre nye bomber. Da var ikke inkassobyrået avsender, men flere ulike fiktive virksomheter. Foto: Politiet i Nederland

Politiet har tidligere delt bilder av brevene og et av sporene i brevene.

– På siden av etterforskningen, som vi foretar i tett samarbeid med det rettsmedisinske instituttet i Nederland, har vi engasjert interne og eksterne eksperter og spesialister, sier etterforskningslederen Olivier Dutilh i Amsterdam-politiet til De Telegraaf.

Politiet analyserer blant annet språket avsenderen bruker i brevene, type skrift, printer og hvor papiret, konvoluttene og frimerkene er kjøpt, opplyser Dutilh.

For å finne ut mer om hva slags person avsenderen er, brukes atferdseksperter.

– Vi har satt inn rettspsykologer for å få en profil av gjerningspersonen eller -personene. Det at det er koblet inn ekstra mannskap fra justisdepartementet, forteller noe om hvor alvorlig dette er, sier Dutilh.

Firgir spor

Politiet har tidligere frigitt bilder av bombene for å gjøre andre oppmerksom på forsendelsen. Bombebrevet ser ut som en tykk pakke, med to frimerker. Adressen er skrevet ut på et ark, som er tapet på pakken med plast over.

Alle brevene ble signert med en lang stiplet linje, med to skrå streker i midten. Slik som bildet nederlandsk politi har frigitt:

Foto: Politiet i Nederland

Talsperson i politiet Lex van Liebergen sier i programmet at de ønsker å gå ut med informasjonen i håp om at noen genkjenner mønsteret.

Et annet spor som har gitt etterforskerne et godt utgangspunkt, er liten papirpose med påtrykk av utsikten over byen Delft i Nederland. Politiet delte et bilde av posen tirsdag kveld:

Foto: Politiet i Nederland

Posen er på ti ganger ni centimeter og har hatt spor av det eksplosive stoffet. Etterforsker i politiet i Amsterdam Dutilh opplyser til avisen at posen er på samme størrelsen som en «post-it»-lapp.

– Vi har kartlagt nøye hvor disse blir solgt og håper at noen har sett noe oppsiktsvekkende hos noen som med tilknytning til saken, sier han.

De ti bombebrevene inneholder også batterier av typen på bildet:

Foto: Politiet i Nederland

De alkaliske batteriene er av merket «Industrial» av Duracel.

– Man trenger ikke å være noe geni for å sette sammen en slik brevbombe, sier Dutilh til De Telegraaf.

Han utelukker ikke at brevbombene vil kunne utvikle seg og forårsake mer skade i fremtiden.

Publisert: 21.02.20 kl. 02:03

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser