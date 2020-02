BLANT VERDENS RIKESTE: Michael Bloomberg står som nummer 8 på Forbes’ liste over USAs rikeste personer. Han har tjent formuen sin blant annet gjennom medieselskapet Bloomberg LP. Foto: David J. Phillip / AP

Michael Bloomberg gjør debattdebut: Dette taler for og imot milliardærkandidaten

Det er knyttet stor spenning til tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg når han møter i sin første debatt i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat.

Bloomberg er en av USAs rikeste menn, med en formue på rundt 64 milliarder dollar, ifølge Forbes. Som kandidat i det demokratiske partiets primærvalg kommer han sent inn i løpet, men han har satset store penger på de 14 statene som avholder sine nominasjonsvalg på «Super Tuesday» 3. mars.

Natt til torsdag norsk tid møter han i sin første TV-sendte debattrunde. I debuten som kan være med på å avgjøre resten av hans løp i primærvalget møter han Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg og Joe Biden.

I amerikanske medier trekkes det frem argumenter som taler både for og imot kandidaten – her er en oppsummering:

Dette taler for:

Penger og donasjoner: Som mangemilliardær mener Michael Bloomberg at han står i en unik posisjon til å slå Donald Trump dersom han blir demokratenes kandidat i høstens valg. Han argumenterer for at det trengs en superrik newyorker for å slå en annen. Bloomberg har pengene til å betale for sin egen valgkamp, og er på den måten uavhengig av donasjoner fra private selskaper.

Samtidig donerte han penger til en rekke unge – og i stor grad kvinnelige – kandidater i mellomvalget i 2018, ifølge New York Times, og har dermed sikret seg et image som en noen lunde progressiv kandidat. I 2019 donerte han bort 3,3 milliarder dollar fra eget sjekkhefte til ulike formål.

Borgermestererfaring: Bloomberg satt som borgermester av New York i tre perioder fra 2002 til 2013. Han peker selv på hvordan byen under ham som borgermester opplevde økonomisk vekst, mindre kriminalitet og bedre folkehelse.

Sakseierskap: Milliardæren har markert seg som en av de mest profilerte stemmene i spørsmålet om strengere våpenlovgivning, noe han mener er helt nødvendig.

Også i klimasaken har han engasjert seg, og startet opp prosjektet «Beyond Carbon», med formål om å stenge alle landets kullkraftverk innen 2030. New York Times skrev i fjor sommer at Bloomberg har lovet 500 millioner dollar for å nå målet.

På økonomiske spørsmål tilhører han derimot den mer konservative fløyen av partiet, og er sterkt imot høyere skatt og «Medicare For All», offentlig finansierte helsetjenester.

Dette taler imot:

Sent inn i kampen: Selv om Bloomberg har brukt store summer på å reklamere i de statene som skal stemme i mars, er det usikkert om han vil kunne bygge opp stort nok momentum til å ta igjen kandidatene som allerede har vært gjennom to primærvalg i Iowa og New Hampshire.

Time Magazine skriver at han kan vente tung skyts fra sine motkandidater når han natt til torsdag norsk tid for første gang stiller til debatt:

Dersom kandidater som Bernie Sanders, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar holder koken, spørs det om Bloomberg vil klare å bryte gjennom. Samtidig kan han tjene på et utfall hvor Joe Bidens kampanje ikke klarer å skyte fart, da de begge appellerer til mange av de samme moderate velgerne.

Kritiseres for å «kjøpe seg inn»: Selv om hans ubegrensede sjekkhefte har sine fordeler, åpner det også opp for kritikk av hvordan Bloomberg bryter seg inn i kappløpet.

Washington Post skriver om demonstranter som stemplet ham som en oligark utenfor et av hans valgmøter i Virginia. Også i en kronikk hos The Guardian kritiseres han for å være «den første presidenten som forsøker å kjøpe presidentskapet».

Elisabeth Warren har kalt det «skammelig» at han kan «kjøpe seg en vei inn i debatten». Også Bernie Sanders reagerer på Twitter, og sier at Bloomberg «ikke har en rett til å kjøpe presidentskapet».

Politiforsvar og rasismeanklager: Som borgermester og i ettertid, har Bloomberg forsvart praksisen med såkalt «stop-and-frisk policing», hvor politiet stopper sivile på gata, og gjør kroppsvisitasjon for å oppdage våpen eller narkotika. New York Times forventer at Bloomberg får spørsmål om denne praksisen.

Programmet har blitt kritisert for å identifisere mistenkte på bakgrunn av rase, men Bloomberg har fremdeles forsvart praksisen. Han har uttalt at det er naturlig at de fleste som blir undersøkt er minoriteter, fordi politiet gjør flest undersøkelser i nabolag med høy kriminalitet, hvor han mener minoriteter er overrepresenterte.

