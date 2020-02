BLE ANGREPET: Under sin første debatt natt til torsdag norsk tid fikk Michael Bloomberg kjørt seg. Foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mike Bloombergs første debatt: – En monumental fiasko

Det ble fem mot én i demokratenes debatt i Nevada. Det taklet ikke milliardæren Michael Bloomberg, mener amerikanske kommentatorer.

– Du skal ut på en vanskelig reise. Du har ansatt en hær av kunnskapsrike eksperter som kjenner de farlige vendingene det kan ta, hvor farene truer, og har blitt fortalt akkurat hvilke utfordringer som venter. Hva gjør du? Med all sannsynlighet starter du ikke denne reisen ved å kaste kartet og ta på deg bind for øynene. Men det var akkurat det Michael Blomberg gjorde onsdag kveld, skriver Politicos kommentator Jeff Greenfield.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til Bloombergs debut på debattscenen, og spådd at de andre kandidatene ville prøve å ta kverken på kandidaturet hans så fort som mulig. Det gjorde de.

Spesielt mener Greenfield at Bloomberg gjorde en særdeles dårlig figur da han svarte på Elisabeth Warrens angrep mot ham for hvordan han har behandlet kvinnelige ansatte. Han kaller det han mener er hans mangel på forberedelse «en monumental fiasko».

– Jeg synes det er vanskelig å tro at Bloombergs team lot ham gå inn i debattfasen uten noen anelse om hvordan han skulle takle denne typen angrep som en elevrådsleder-kandidat ville sett komme en kilometer unna, skriver han.

– Det er umulig å vite om kveldens katastrofe vil ta knekken på hans kandidatur. Det jeg vet, er at er at dette var en uforklarlig opptreden som selv noen hundre millioner dollar med politiske reklamer ikke kan reparere.

– Tonedøv i sak etter sak

Nyhetskommentatoren Anthony Kapel «Van» Jones mener også debatten var en katastrofe for Michael Bloomberg.

– Han gikk inn i debatten som «Titanic», en milliard dollar-maskin «Titanic», og møtte isfjellet Elisabeth Warren. Hun tok han på en måte jeg aldri har sett i en debatt før, sa han i en kommentar til CNN etter debatten.

Men det viktigste med angrepet på Bloomberg var at mange afroamerikanske velgere har sans for New York-milliardæren, ifølge kommentatoren som selv er afroamerikaner.

– Mange svarte demokratiske velgere har satt sin lit til Bloomberg. Men han var bare ikke forberedt. Han var tonedøv i sak etter sak og grunnen til det er at han ikke har vært hjemme hos folk og han har ikke vært på partimøter, sier «Van» Jones, forfatter og grunnlegger av flere ideelle organisasjoner, inkludert Dream Corps.

– Sviktet i kveld

Bloomberg måtte forsvare seg gjennom store deler av debatten og svarte dårlig på de mange angrepene han mottok fra de andre kandidatene.

– På alle viktige spørsmål, der folk så etter en vinner eller en viss grad av profesjonalitet, så sviktet han i kveld. Bloomberg må dra tilbake til sine rådgivere, få bedre råd og komme bedre tilbake neste gang, sa «Van» Jones.

HARD DEBATT: Fra venstre, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren og Bernie Sanders. Foto: MIKE BLAKE / Scanpix

Elizabeth Warren, som mange mente var en av vinnerne i onsdagens debatt gikk tungt ut mot Bloomberg allerede i åpningsinnlegget og sammenlignet han med president Trump.

– Demokrater tar en stor risiko dersom vi bare erstatter en arrogant milliardær med en annen, sa Warren, ifølge The Guardian.

Ville ikke svare

Warren gikk hardt ut mot Bloomberg fordi selskapet hans har fått kvinnelige ansatte som har saksøkt han for seksuell trakassering om til å undertegne avtaler om taushetsplikt under forliksforhandlingene.

Hun ba han gjentatte ganger gå ut med hvor mange slike avtaler kvinnelige medarbeidere hadde undertegnet. Bloomberg nektet av svare direkte på spørsmålet og ble buet av pblilkum i salen.

– I mitt selskap jobber massevis av kvinner med stort ansvar, svarte han.

Warren repliserte raskt.

– Jeg håper dere hørte hva hans forsvar er. «Jeg har vært snill mot noen kvinner», sa hun.

– Kveldens store taper

Også David Axelrod, tidligere rådgiver for Obama, feller en hard dom over Bloombergs første debatt. Han trekker frem at Bloomberg allerede har brukt nesten en halv milliard dollar på politisk reklame og har gjort det godt på meningsmålingene selv før han var ordentlig inne i konkurransen om å bli demokratenes presidentkandidat.

– Men til slutt måtte de levere varene, og da den store kvelden kom, ble det en katastrofal debut, skriver han i CNN.

Han utpeker Elisabeth Warren og Pete Buttigieg til kveldens vinnere, og Bloomberg til kveldens store taper.

– Det ble en tapt kveld for kandidaten som har hevdet å være den eneste moderate demokraten som kan beseire Sanders og velte Trump.

