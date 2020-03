YES! Joe Biden holder seierstale i Columbia, Sør-Carolina lørdag kveld amerikansk tid. Til venstre kona Jill. Foto: JIM URQUHART / X02779

Primærvalget i Sør-Carolina: Storseier for Joe Biden

Den store forhåndsfavoritten Joe Biden (77) er utropt til den store vinneren i nattens primærvalg i Sør-Carolina.

– Denne kampanjen tar av, ropte den tidligere visepresidenten til stor jubel fra flere hundre tilhengere i Columbia natt til søndag norsk tid.

– Tusen, tusen, tusen takk Sør-Carolina!

Like etter at valglokalene stengte i demokratenes fjerde primærvalg, ble Joe Biden utropt til den store vinneren av amerikanske medier som CNN, AP og New York Times.

Det var dermed en svært selvsikker kandidat som holdt sin seierstale i delstaten:

– Dersom demokratene velger meg, tror jeg vi kan slå Donald Trump.

Vermont-senator Bernie Sanders, som har gjort det svært godt i de tidligere primærvalgene, ser ut til å ende på annenplass i Sør-Carolina.

– Jeg vil gratulere Joe Biden med seieren i kveld, sier Sanders til velgerne i Virginia, hvor han lørdag driver valgkamp opp mot supertirsdag 3. mars.

Ifølge Washington Post ser det ut til at Biden har stukket av med Sanders’ «liberale» stemmer: I en valgdagsmåling sier nemlig fire av ti velgere som identifiserer seg som liberale eller svært liberale at de støttet den tidligere visepresidenten, mot tre av ti som støttet Sanders.

Biden har også stått sterkt blant svarte velgere, som utgjør over halvparten av demokratene i Sør-Carolina. Flere meningsmålinger har vist at omtrent halvparten av delstatens svarte velgere støttet Biden, skriver AP.

BIDEN-GLEDE: Det var topp stemning på Joe Biden-valgake på Universitetet i Sør-Carolina etter valgdagsmålingen. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

For Joe Biden var valget i delstaten på forhånd betegnet som et «vinn eller forsvinn»-valg, etter begredelige resultater i Iowa og New Hampshire.

– Jeg tror ikke det er mulig å overdrive hvor viktig det er for ham å vinne denne delstaten, sa Robert Oldendick, professor ved avdelingen for statsvitenskap ved universitetet i Sør-Carolina til VG lørdag.

Den virkelige testen for Joe Biden kommer førstkommende tirsdag, da over 14 delstater skal velge sine delegater.

