Biden får kritikk for fleip

Presidentkandidat Joe Biden (77) brukte et sitat fra en John Wayne-film overfor en kvinnelig 21-årig student på et folkemøte. Det ble det bråk.

Biden har av mange vært ansett som den demokratiske presidentkandidaten som vil kunne stå sterkest mot Donald Trump. Derfor overrasket det mange at 77-åringen gjorde det såpass dårlig. Selv om opptellingen har vært svært kaotisk, var det langt flere som stemte på Bernie Sanders, Pete Buttigieg og Elizabeth Warren enn på Joe Biden.

I morgen har turen kommet til New Hampshire for primærvalg, og Biden er på plass med sitt maskineri. På et folkemøte i delstaten i helgen ble han ifølge AFP av sine egne, den 21-årige studenten Madison Moore, spurt om hvorfor han gjorde det så dårlig i Iowa.

– Det er et godt spørsmål. Har du noen gang vært på en caucus? spør han (folkemøte der politisk interesserte med partitilhørighet møtes og diskuterer hvilken kandidat de mener er best, journ.anm.)

NY MULIGHET: Joe Biden i New Hampshire, hvor det tirsdag er primærvalg. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Nei, det har du nok ikke, svarer Biden selv og kommer med et sitat som viser seg å være fra en film av den gamle westernfilm-helten John Wayne:

«You’re a lying, dog-faced pony soldier».

Mange i salen humret av kommentaren som åpenbart var sagt ironisk, men det hjalp ikke. Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Kvinnen som tok imot beskrivelsen likte ikke svaret Biden ga.

– Det er totalt irrelevant om jeg har vært på en Caucus eller ikke. Joe Biden har gjort det svært dårlig så langt. Hans manglende evne til å svare på et enkelt spørsmål fra en ubetydelig collegestudent som meg bare forsterker det inntrykket, sier hun.

Også på Twitter har det vært reaksjoner. President Trumps egen sønn, Donald Trump Jr. skriver:

Hvis han ikke kan svare på et enkelt spørsmål fra en av sine egne tilhengere, hvordan kan han da stå imot Donald Trump i seks måneder.

