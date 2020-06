Minst 58 pressefolk pågrepet under rasisme-opprøret i USA

I løpet av de to ukene som har gått siden George Floyd døde 25. mai, har politiet minst 173 ganger gått til angrep på pressemedarbeidere, ifølge US Press Freedom Tracker. Minst 58 er blitt anholdt.

Det vakte internasjonal oppsikt da CNN-journalisten Omar Jimenez og hans team ble arrestert av politiet i Minneapolis mens de var opptatt med en direktesending fra demonstrasjonene der 4. juni.

CNN-teamet identifiserte seg overfor politiet som journalister, men politiet arresterte likevel alle fire. De ble løslatt i løpet av kort tid og var tilbake på lufta samme dag.

Det viser seg at dette ikke var et enkelttilfelle.

TRUFFET: En reporter renser øynene etter å ha blitt angrepet med tåregass av delstatspolitiet i Minneapolis under demonstrasjonene i Minneapolis 30. mai. Foto: CRAIG LASSIG / EPA

Minst 58 journalister i USA er blitt arrestert eller anholdt etter at amerikanerne tok til gatene for å demonstrere mot politivold og rasisme i kjølvannet av drapet på George Floyd 25. mai. Det forteller Committee to Protect Journalism (CPJ) til VG.

– Vi har aldri sett pressefriheten være mer truet enn i dag. Graden av politiangrep mot journalister er historisk høy. Nå trenger vi at myndighetene stiller politiet til ansvar, sier mediedirektør Courtney Radsch i CPJ.

CPJ er en ideell organisasjon som jobber for pressefrihet på internasjonalt nivå, og som hjelper journalister som blir angrepet eller fengslet. I styret til CPJ sitter blant andre Lester Holt fra NBC.

Journalister anholdt av politiet siden 25. mai: Omar Jimenez og hans CNN-team (4 totalt)

Bridgett Bennett, AFP

Ellen Schmidt, Las Vegas Review-Journal

Oren Peleg, frilans

Robert Spangle, GQ

Tannen Maury, European Pressphoto Agency

Stephen Maturen, frilans

Craig Lassig, frilans

Mathieu Derrien, TF1

Amandine Atalaya, TF1

Alzo Slade og kolleger, VICE Media (4 totalt)

Tom Aviles, WCCO

Keith Boykin, CNN

Christopher Mathias, Huffington Post

Chris Rusanowsky, frilansfotograf

Sohaib Akhtar, frilansfotograf

Kandist Mallett, Teen Vogue

Aaron Cantu, ukjent arbeidsgiver

Leonardo Castaneda, San Jose Mercury

Brianna Sacks, Buzzfeed

Joel Franco, WSVN7

Haisten Willis, ukjent arbeidsgiver

Andrea May Sahouri, Des Moines Register

Christine MacDonald, Detroit News

Fotograf i Getty Images, uvisst navn

Simon Moya-Smith, NBC News Think

Tim Arvier, Nine News Australia

Chris Dunker, Lincoln Journal Star

Adam Gray, frilansfotograf

Avi Wolfman-Arent, WHYY News

Jeff Weiss, frilans

Katie Nielson, KPIX

Alyssa Pointer, Atlanta Journal-Constitution

Journalist i MassLive

Jon Kipper, KMTV 3 New Now

Michelle Renne Leach, fotograf

Gustavo Martinez, Asbury Park Press

Pat Brennan, Enquirer

Jenna Margaretta, Delaware Online

Jeff Neiburg, Delaware Online

Kristen Graham, Philadelphia Inquirer

Josh Snyder, Arkansas Democrat-Gazette

Paige Cushman, KATV

Kaitlin Barger, KATV

Samanta Helou-Hernandez, frilans

Aaron Guy Leroux, frilans

Josh Markus, frilans

Divya Kumar, Tampa Bay Times

Derrick Broze, 90.1 Houston

Howard Koplowitz, AL.com

Julian Mark, Mission Local

Michael Harriot, The Root Vis mer

PÅGREPET: Politiet pågriper CBS-reporteren Katie Nielsen under demonstrasjoner i Oakland i California 1. juni. Foto: Stephen Lam / Reuters

Ble blind på ett øye

VG har tidligere skrevet om Linda Tirado, en frilansfotograf og forfatter som dekket demonstrasjonene i Minneapolis fredag 29. mai. Hun ble skutt med det man antar er en gummikule.

– Jeg planla mitt neste bilde og tok ned kameraet for et sekund. Så eksploderte ansiktet mitt. Jeg kjente blodet renne, og jeg ropte: «Jeg er journalist, jeg er journalist», sier hun til New York Times.

Hun ble permanent blind etter hendelsen, skrev hun etter en operasjon på sykehuset.

– Ingen kan ha sett meg og ikke skjønt at jeg var en journalist på jobb. Når det er sagt, har politiet vært ganske tydelige på at de ikke bryr seg om du er journalist, sier Tirado.

Angriper sannheten

Katie Nielsen i CBS-eide KPIX 5 er en av journalistene som er blitt anholdt av politiet under demonstrasjonene. Hun dekket protester i Oakland da politiet pågrep henne.

«Det er ikke min jobb som journalist å felle dom. Det er opp til seerne. Min jobb er å fortelle begge sider av en sak, å la folk forstå hva som skjer i nærmiljøet. Den balansen betyr at jeg ikke er på politiets side. Jeg er heller ikke på demonstrantenes side. Jeg er på sannhetens side», skriver Nielsen i en lang Facebook-post om hendelsen.

«Det som plager meg mest med hendelsen, er at den forhindret meg fra å rapportere sannheten. Vi fikk ikke muligheten til å få med oss hva som skjedde med demonstrantene i krysset mellom 8. gate og Broadway. Vårt arbeid ble hindret av politibetjenten som satte håndjern på meg, til tross for at mitt pressekort var godt synlig og at jeg gjentatte ganger sa «Jeg er en reporter for KPIX 5». Denne saken handler ikke om meg, den handler om journalister landet rundt som bringes til taushet,» fortsetter hun i posten.

ANGREPET: Flere journalister forteller at de er blitt angrepet av politiet. Linda Tirado ble skutt i øyet (f.v.), Ryan Raiche ble skutt på med tåregass, mens Ryan Raiche ble såret da bilvinduet hans ble beskutt. Foto: Privat

Historisk sett har CPJs arbeid først og fremst vært internasjonalt, men i 2017 anså organisasjonen det som nødvendig å opprette en egen gren som følger med på angrep mot pressefriheten internt i USA.

Etter drapet på George Floyd, har amerikanske medier brukt store ressurser på å dekke demonstrasjonene landet rundt. CPJ loggfører alle angrep på pressen, via prosjektet US Press Freedom Tracker, som også støttes av US Freedom of the Press Foundation.

– Vi har ikke analysert alle dataene og vet ikke hvor mange som skyldes uhell eller bevisste angrep. Vi etterforsker for øyeblikk over 380 hendelser. Dette inkluderer 56 arrestasjoner, noe som åpenbart er et voldsomt høyt tall, sier Radsch til VG.

Politiet ansvarlig for de fleste angrepene

Deres oversikt viser at pressemedarbeidere i USA ikke bare er blitt arrestert eller anholdt oppsiktsvekkende mange ganger siden rasisme-opprøret startet. 89 ganger de blitt skutt med gummikuler eller prosjektiler, 49 ganger angrepet med tåregass og 27 ganger med pepperspray.

– Det har også vært 78 fysiske angrep. Politiet står for 50 av disse, opplyser Radsch.

Totalt har CPJ i løpet av drøyt to uker registrert 380 av angrep på pressefriheten i USA.

– Den store majoriteten av angrepene står politiet for. Jeg vil anslå 80 prosent, sier Radsch.

BEKYMRET: Courtney Radsch og CPJ slår alarm om angrepene på pressefriheten i USA. Foto: CPJ.org

Problemet er ikke nytt. Journalister ble angrepet også under Ferguson-opptøyene i 2014 og 2015, samt under innsettelsen av president Donald Trump i 2016, ifølge Radsch.

– Det som er unikt nå, er omfanget av angrepene og den store andelen av politiets rolle i dette, konstaterer Radsch.

CPJ har nå sendt et formelt brev til amerikanske guvernører, borgermestere og politidirektører hvor organisasjonen ber dem om å ta umiddelbare grep for å stanse angrepene på journalister som dekker demonstrasjonene.

«Dette er ikke en enkeltstående protest. Mens vi fortsetter å etterforske anti-presse-sakene, er vår intensjon å jobbe for rettferdighet for journalister som er blitt angrepet eller urettmessig anholdt», skriver CPJ i brevet.

