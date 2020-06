TILSTEDE: John Bolten jobbet i Det hvite hus i 17 turbulente måneder. Bolton var tilstede under presidentens møter med Russlands president, Vladimir Putin, Kinas president Xi Jinping og Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Bolton i intervju: «Trump er uegnet som president»

Tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton sier president Donald Trump mangler kompetanse til å gjøre jobben.

Siri Nilsen Ahmer

Nå nettopp

Utgivelsen av boka «The Room Where It Happened» skrevet av Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, er rett rundt hjørnet.

Deler av boken har allerede lekket til pressen, og Bolton kommer der med en rekke anklager mot presidenten.

Kaller presidenten uskikket

I et intervju med ABC News kaller han presidenten «uegnet for jobben», og hevder at Trump ikke har den kompetansen som trengs. Trump var så opptatt av å bli gjenvalgt, at alle andre hensyn ble nedprioritert, hevder Bolton.

Da han ble spurt om Trumps tre møter med Nord-Koreas leder Kim Jong-un, sa Bolton til ABC News at det ble lagt mye vekt på bildemulighetene og pressens reaksjoner og lite eller ingen vekt på hva slike møter gjorde for USAs forhandlingsposisjon.

les også Bolton anklager Trump for flere overtramp i ny bok

VED TRUMPS SIDE: Bolton var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i nesten halvannet år fram til høsten 2019. Han blir av motstandere beskrevet som en «krigshisser». Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Mener Bolton burde vitnet

Da Representantenes hus i den amerikanske Kongressen behandlet riksrettsspørsmålet mot Trump ønsket Demokratene at Bolton skulle vitne.

Det nektet han å gjøre, og har måttet tåle kritikk for at han ikke snakket offentlig på et tidspunkt der mange mener det faktisk kunne gjort en forskjell, men i stedet ventet med å uttale seg til hans egen bok var klar.

Begge politiske sider er enige om at han burde ha vitnet, ifølge Deborah Kitchen-Døderlein, førsteamanuensis i amerikanske studier ved Universitetet i Oslo.

– Demokratene er rystet, mens republikanerne mener han lyver. De lurer på om informasjonen er sann, om han er en svekling eller om han nektet å vitne fordi han prøvde å tjene penger ved å holde tilbake informasjonen til boka var klar.

– Begge sider har fått mindre respekt for Bolton, sier hun.

les også Trues av dobbel bokbombe i valgkampen

Tror ikke boka endrer noe

– Denne utgivelsen vil være en dråpe i havet, sier Kitchen-Døderlein.

Hun tror ikke Boltons bok vil endre noens mening, og tviler på at demokratene vil prøve å stille Trump for riksrett igjen.

Kitchen-Døderlein påpeker at reaksjonene avhenger av hva som kommer frem i boka, og hvor troverdig det er.

– Hvis det for eksempel kommer frem noe enda skadeligere enn at Trump skal ha bedt Xi om hjelp til å vinne årets valg, da kan det komme en ordentlig reaksjon fra republikanerne, sier hun.

Men hun tror flere coronarelaterte dødsfall vil få større reaksjon fra vanlige amerikanere.

les også Bolton i ny bok: – Trump ba Xi om hjelp til gjenvalg

Vil stanse boka

Onsdag leverte det amerikanske justisdepartementet inn en begjæring til retten om at boka skal stanses.

– Jeg tror Bolton holdt seg akkurat innenfor grensen med hvilken informasjon han kunne ta med, slik at boka ikke kan stoppes, sier Kitchen-Døderlein.

Boka skal etter planen utgis 23. juni. Kitchen-Døderlein tror Trump vil si til følgerne sine at Bolton lyver, og at de vil tro ham.

ANGREP: Trump antyder på Twitter at hans tidligere sikkerhetsrådgiver er sur fordi han fikk sparken fra jobben. Foto: Evan Vucci / AP

Twitter-angrep

Boken består av løgner og forfalskninger, ifølge Trump. På Twitter fortsetter han angrepene mot Bolton.

– En misfornøyd kjedelig tosk som bare ønsket å gå til krig, skriver Trump om sin tidligere sikkerhetsrådgiver.

I september i fjor leverte Bolton sin oppsigelse, dagen etter at presidenten informerte ham om at hans tjenester ikke lenger var ønsket, hevdet Trump. Men Bolton har en annen versjon.

Publisert: 18.06.20 kl. 22:16

Les også

Fra andre aviser